Pressemeldung

Ein Spiegelbild deiner selbst

Twins repräsentiert die Eleganz der Asymmetrie durch ihre mehrfachen Spiegelungen. Seine unkonventionelle Form unterstreicht die Schönheit der Umgebung, in der er sich befindet. Das Design, mit einem besonderen Grad an Asymmetrie, macht TWINS zu einem Schlüsselstück bei der Erschaffung von Harmonie im Duschraum.

Eigenschaften einer neuen Textur

Die neue Microtex®-Textur zeichnet sich durch ihr glattes Erscheinungsbild aus, das auf kurze Distanz ein feines Relief zeigt und so die Funktionalitäten des Produkts wie seine hohe Widerstandsfähigkeit, seine natürliche Rutschfestigkeit sowie eine optimale Mattierung unterstützt.

Die Verbindung von Twins und Microtex® ermöglicht unendlich viele Kombinationen, bei denen Farbe und Form im Mittelpunkt des Bades stehen.

Asymmetrischer Abfluss, der sich dem Raum anpasst

Die Kollektion wurde mit zwei Versionen entwickelt, YR und YL, in denen ein versteckter Abfluss aus dem gleichen Material und der gleichen Farbe hergestellt ist, der Freiheit, Eleganz und Minimalismus verkörpert. Twins ist die perfekte Duschwanne für den Einbau in Räumen, in denen der Duschbereich nicht mittig im Raum liegt.