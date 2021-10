Pressemeldung

Hidrobox hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem Maßstab entwickelt. Wir gehören zu den technischen Führern in der Welt des Solid Surface und anderer Materialien auf Harz-Basis. In diesem Prospekt konzentrieren wir uns auf zwei Materialien unserer Kollektionen. In ihnen spiegelt sich die Eleganz unserer Vorschläge wider. Wir bieten Ihnen Ideen und Lösungen an, mit denen wir die Bäderwelten weiterentwickeln.

Der Schlüssel zum Erfolg von Hidrobox

Hidrobox ist ein Unternehmen, das seit seinen Anfängen einen hohen technolo-gischen Bezug aufweist. Die erste Produktion von Mineralwerkstoffen erfolgte 2004 und seither wurden hunderttausende Stücke unter strengen Qualitätskontrollen an den Markt geliefert. Als Ergebnis dieses Engagements für die Entwicklung wird 2012 eine neue Abteilung im Engineering-Bereich gefördert, das ABS Lab, das Materialien entwickelt, reguliert und verbessert. Ein Team von Menschen, die sich dem Ziel verschrieben haben, das Beste aus unseren Produkten herauszuholen und auf eine Weise mit dem Wissen und der Zuversicht arbeiten, die notwendig sind, um die höchste Qualität zu bieten.

Scene® von Hidrobox , Exzellenz in Solid Surface

Es handelt sich um ein homogenes Material, das uns mithilfe fortschrittlicher industrieller Techniken erlaubt, die Eigenschaften von natürlichen Materialien nachzuahmen und zu verbessern. Es gehört zu den Materialien, die als „Solid Surface" beschrieben werden, ein homogenes synthetisches Material, das keine Haut hat, sodass die freiliegende Oberfläche die gleichen Eigenschaften hat wie das Innere.

Scene ist eine fortschrittliche Komposition auf der Basis von Rohstoffen wie mineralischen Füllstoffen, organischen Polymeren und spezifischen Zusatzstoffen, deren Zweck es ist, komplexe Formen pro Gussform zu erreichen, die es uns ermöglichen, große Festigkeit, Gleichmäßigkeit und Schönheit zu erzielen.

Neben den Normen, die für die Produkteigenschaften erfüllt werden müssen, werden die Eigenschaften von Scene und Solid Surface in der internationalen Norm ISO19712 entwickelt und unterliegen u.a. Bestimmungen zur Wasser-, Thermoschock-, Hitze-, Schlag-, Flecken-, Chemikalien- und Zigarettenglutbeständigkeit sowie Prüfungen zur Farbstabilität, Härte, Resistenz gegen Mikroorganismen, Sauberkeit und Hygiene und Erneuerbarkeit.