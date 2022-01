Pressemeldung

Die Spot-Aufsatzwaschbecken bieten eine glatte Textur sowie verschiedene Formen und Konzepte mit bis zu 32 Varianten. Dieses wird aus Scene® gefertigt, wobei das weiße Material und die Formen des Designs, die einen eigenen Charakter vermitteln, diese Waschbecken auszeichnen und viele alternative Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Insbesondere die "Slim“ Ausführung, wirkt besonders schlank.

Waschbecken mit eigenem Charakter

Die Magie der Farbe hat uns in ihren Bann gezogen und erweckt neue Empfindungen in der Welt der Bäder. Aufsatzwaschbecken gehören zu den Stücken, für die neben den Formen am häufigsten mit dem Farbspektrum gespielt wird.

Spot Colour hat seinen Ursprung in der Kollektion Spot. Fünf der herausragendsten Entwürfe wurden bearbeitet und in Slim umgewandelt, was sie auch als Colour definiert. Die Spot Colour Serie wurde zusammen mit der neuen Textur von Hidrobox Microtex® mit einem leichten und weichen Relief kreiert, das die Waschbecken auf der Außenseite verkleidet.