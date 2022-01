Pressemeldung

Elegant und funktional

Quadro aus Kromat® zeichnet sich durch seinen umlaufenden Rahmen aus. Es verfügt über eine große Formatvielfalt mit anpassbaren Breiten und Längen und einer Höhe von 3,5 cm. Die Schieferoberfläche bietet eine warme Haptik und eine rutschfeste Textur. Es ist eine Kollektion mit einfachem und elegantem Design, die gleichzeitig praktisch und vielseitig ist.

Quadro passt sich jedem Rahmen an

Die Serie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Rahmen in ihr Design einbezieht, die das Auffangen von Wasser im Duschbereich erleichtern. Die Duschwanne und der Rahmen sind aus einem Stück gefertigt und von Anfang an in deren Herstellung durch eine Gießform integriert. Praktisch und elegant im Bad, ist diese Duschwanne auch ein Favorit in vielen Wohn- und Hotelarchitekturprojekten.