Hidrobox präsentiert Iconik

Von der natürlichen Essenz bis zur grafischen Darstellung, ein Designprozess , der vom Hidrobox-Team durchgeführt wird

Durch die Auswahl der natürlichen Rohstoffe, die uns inspiriert haben, stellen wir Grafiken durch manuelle Anwendungen dar, die es ermöglichen, unsere Inspiration einzufangen,

wobei wir der makellosen Handarbeit Vorrang einräumen und jedem Stück Hingabe und Beachtung schenken.

... el esparto

Inspiriert von der Arbeit mit Espartogras oder Binsengeflecht und Holz in traditionellen Stühlen und Möbeln, haben wir unter Berücksichtigung ihrer Verflechtung ein ökologisches Design ihrer manuellen, präzisen und zeitlosen Arbeit zusammengestellt.

... la palma

Wir sind in das Herz der mediterranen Kultur eingetaucht und haben es genossen, ein Design neu zu interpretieren, das deutlich an das Kunsthandwerk des Korbflechtens erinnert. Indem wir uns für die Palme als Rohstoff entschieden haben, haben wir eine Standardkreuzung des Pflanzenmaterials. nachgebildet, die dank der Farbe und ihrer Varianten Dynamik mitbringt.

Die Kunst der Herstellung von Tonobjekten erinnert an die volkstümliche Töpferei, an die nützlichen Gefäße, die auch Wärme in die traditionellen Häuser brachten. Wir haben ein Design mit unregelmäßigen geometrischen und in Ton auf Ton ausgearbeiteten Motiven Ton entwickelt, in dem sich im Abschluss die Hand des Handwerkers zeigt und ihm eine unverwechselbare Ausstrahlung verleiht.

… la seda

Ausgehend von der textilen Handwerkskunst und ihren unendlichen Varianten im Laufe der Zeit wollten wir dieses Werk aus einer zeitgemäßeren Sichtweise heraus würdigen. Ein gewagtes Design für den Duschbereich, das die Duschwanne zu einem Fetischstück macht, und welches einen Druck mit dem Konzept color block verarbeitet.