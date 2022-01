Pressemeldung

Der Eine, nur für dich

Die One-Kollektion ist sehr vielseitig, da sie in alle aktuellen Dekorationstrends integriert werden kann. Hergestellt in Kromat, mit Schieferstruktur, in 5 Standardfarben und der Auswahl zwischen eines Edelstahlgitters oder eines Gitters in der Wannenfarbe. One ist zweifellos die Duschwanne, die wir für eine einfache und schnelle Installation im Sinn haben, die bodenbündig oder auf Füßen eingebaut werden kann. Diese Serie ist dank der im Werk gelagerten Formate auch sehr schnell erhältlich. One ist in einer Vielzahl von Standardgrößen erhältlich, mit der Möglichkeit diese vor Ort kundenspezifisch zu schneiden.