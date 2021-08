Pressemeldung

Ein Schritt vorwärts in Ihrem Duschbereich

Die Neo Plus-Duschwanne ist aus den umfangreichen Erfahrungen mit den bisherigen Kollektionen und im Hinblick auf die Anschaffung neuer Materialien und Farben entstanden. Diese Kollektion mit ihrem reinen und essentiellen Design bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten, um jedem funktionalen oder ästhetischen Bedürfnis gerecht zu werden, und sie lässt sich mit fast allen Möglichkeiten der Inneneinrichtung eines Duschraums kombinieren.

Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Scene® und Kromat® garantieren die Qualität des Produkts und bieten eine breite Palette an Möglichkeiten für Maßgeschnittene Anfertigungen und Sonderlösungen. All dies wird ästhetisch koordiniert durch das reinste Weiß, durch eine breite Palette von Standardfarben und die Möglichkeit, Farben auf Bestellung zu fertigen. Neo Plus positioniert sich als Referenz im Duschbereich.

Zwei Designs und unendlich viele Farben, um die Neo Plus Duschwanne zu identifizieren und ihr einen persönlichen Hauch zu verleihen.

Zusätzlich zur Erfüllung seiner Funktion wird das Ablaufgitter in einem so wesentlichen und reinen Design zu einem Unterscheidungselement, einem Identitätsmerkmal, das für Detail und Raffinesse im Duschraum sorgt und Ihnen erlaubt, bei der Wahl der Wanne einen Hauch von Originalität hinzuzufügen.

Die Abläufe Point und Star, auch in Edelstahlausführung, können mit der Farbe der Duschwanne kombiniert und so in diese integriert werden. Es ist auch möglich, gewagter zu sein, indem man verschiedene Farben kombiniert und so den Raum persönlicher gestaltet.

Auf der Suche nach Perfektion und Detail sind in der Neo Plus-Kollektion die Radiance-Gitter enthalten. Diese Gitterserie mit einem Design, das vom Anfang des letzten Jahrhunderts inspiriert ist und für die Gegenwart wiedergewonnen wurde, ist das unverzichtbare Detail für diejenigen, die neue metallische Kombinationen anbieten möchten. Mit vier verschiedenen Oberflächen sind sie die perfekte Kombination für die zahlreichen Farben, die die Serie bietet und für die Trends bei den Farben anderer Metalle, die in der Duschkabine vertreten sind.

Die Raffinesse, die dieses Gitter in die NEO PLUS-Duschwanne bringt, macht jede Palettenfarbe zu einem privilegierten Erlebnis. Erhältlich in den Farben Rame, Golden, Steel und Gunmetal.