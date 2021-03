Eine neue Vision des heutigen Badezimmers.

Absara Industrial ist der führende Spezialist im Bereich der Badausstattung und entwirft und fertigt Produkte wie Waschbecken, Badewannen und Duschwannen aus Solid Surface und anderen matten Materialien, die aus hochwertigen, selbstentwickelten Harzen und mineralischen Füllstoffen bestehen.

Die Design-, Konstruktions-, Labor.- und Fertigungseinrichtungen befinden sich in der Umgebung von Castellón in Spanien, in einem Geschäftskomplex, der sich über 30.000 Quadratmeter in einer natürlichen Umgebung erstreckt. Sie vereinen alle Techniken zur Herstellung von Solid Surface Produkten und anderen Zusammensetzungen.

Der Stil von Hidrobox drückt sich in der Sprache seiner Kreationen aus.

Hidrobox steht für Zeitlosigkeit und repräsentiert einen globalen Stil mit ausgeprägter, europäischer Herkunft. Die Eleganz ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Aspekt. Die Designs sollen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, denn das ist die Sprache, die überall auf der Welt triumphiert, die Sprache der Produkte, die wir lieben und die bestehen bleibt.

Das spanische Unternehmen will sein Handelsnetz in Deutschland im Jahr 2021 etablieren und festigen.

Hidrobox wird zum vierten Mal an der internationalen ISH-Messe teilnehmen, die aufgrund der diesjährigen Pandemie in einem digitalen und innovativen Format präsentiert wird.

Die Marke möchte ihre neuen Kollektionen präsentieren und neue Beziehungen zu Agenten und Kunden aufbauen.

Das Potenzial von Hidrobox wurde in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, indem hochwertige Materialien für den Badezimmerbereich entwickelt wurden. In diesem Jahr präsentieren wir Kromat® als Hauptneuheit. Ein neues Harz auf der Basis von Mineralfüllstoffen und ISO npg-Gelcoat. Außerdem präsentieren wir Ihnen, mit unserem Scene-Material, das reinste Weiß auf dem Solid Surface Markt.

Design, Texturen und Farben stechen in unseren Katalogen als einer Referenz in der Sanitär Branche hervor.

Erfahren Sie mehr über Hidrobox auf www.hidrobox.com oder im ISH-Katalog www.ish.messefrankfurt.com