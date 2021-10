Pressemeldung

Es handelt sich um ein kompaktes Material, das weder an der Oberfläche noch im Inneren porös ist und aus Harzen und verschiedenen mineralischen Füllstoffen hergestellt ist. Basierend auf einer fortschrittlichen Entwicklung in seiner Zusammensetzung, mit einer äußeren Oberfläche, die mit einem Gelcoat von höchster Qualität geschützt wird, die dem Material eine hohe Härte und hervorragende Eigenschaften für den Einsatz im Bad verleiht, ist Kromat das Ergebnis der kontinuierlichen Forschung und Erfahrung des Unternehmens. Ein fortschrittliches Material, das uns neue Oberflächen, Farben und Eigenschaften verleiht und das innerhalb der nicht homogenen Kompaktmaterialien platziert wird. Als Material ist es ideal für die Entwicklung von farbliche Produkten geeignet, wobei die Oberflächeneigenschaften weitgehend erhalten bleiben. Es bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen übliche Hygieneprodukte und eine einfache Reinigung bei hervorragender Haltbarkeit.

Zusätzlich zu den Normen, die die Eigenschaften der Produkte erfüllen müssen, und in Anbetracht der Tatsache, dass es keine spezifische Verwendungsnorm gibt, entwickelt ABS Lab interne Anforderungen und Verweise auf öffentliche Normen bezüglich der Eigenschaften des Materials, die den Anforderungen aus der Welt der Solid Surface gerecht werden und mit denen das Unternehmen große Erfahrung hat.