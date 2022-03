Pressemeldung

Ihr modernes, zeitgenössisches Design macht sie zum optischen Mittelpunkt des Raumes und weckt in uns die Sehnsucht nach einem entspannenden Schaumbad. Neben dem Design bieten innovative und ergonomische Formen Komfort und Bequemlichkeit. So wie in einem Spa!

Die freistehenden Badewannen Ihrer Träume

Ovale Formen mit modernen Linien

Die Serie der freistehenden Space Badewannen zeichnet sich durch ihre schlanken, modernen Linien und ovalen Formen aus und bietet viel Platz in ihrem Innenraum. All diese Merkmale machen unser Bad zu einem zeitgenössischem Aufenthalts- und einem echten Komfortraum.

Darüber hinaus sind Space Badewannen ein Designelement, das sowohl in großen als auch kleinen Räume einen Unterschied macht, da sie in drei verschiedenen Dimensionen erhältlich sind.

Romantischer Stil mit maximalem Komfort

Die freistehenden Badewannen der Beta Essential Kollektion bieten Exklusivität, Stil und Komfort, die ein romantisch inspiriertes Flair mit zeitgenössischen Linien verschmelzen lassen.

Die Kollektion Beta Essential zeichnet sich durch ihre ovalen und runden Formen aus, mit Variationen in Design und Form, um unter diesen die jeweils Passendste zu finden.

Klassisches Flair mit architektonischen Formen

Die Badewannen der Kollektion Alfa Essential zeichnen sich durch ihr zeitloses, essentielles Design aus. Ein zeitloser Klassiker mit architektonischen Formen.

Die Kollektion Alfa hat zwei Grundformen und im Gegensatz zu anderen Badewannenserien sind Alfa Badewannen so konzipiert, dass sie ihr Innenvolumen beibehalten und gleichzeitig die Randhöhe geringer ist, was den Ein- und Ausstieg erleichtert.

Und wenn Sie dem Ganzen ein klassisches und romantisches Flair geben wollen, können Sie die freistehenden Badewannen der Kollektion Alfa aus der Serie Deco mit Füßen versehen.