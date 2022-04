Pressemeldung

Farbige Bäder werden bei den erfolgreichsten Baddesigns der kommenden Jahre den Trend setzen. Wenn Sie also Ihr Bad neugestalten wollen oder ein Projekt in Arbeit haben, zögern Sie nicht! Farbe, Farbe und noch mehr Farbe... Die neuesten Trends in der Innenraumgestaltung füllen die Räume mit Farbe.

Kein Wunder! Die modernen Duschwannen-Designs, Paneele, Waschbecken und Arbeitsplatten in einer breiten Palette von Farben und Texturen laden dazu ein, sich von Weiß zu lösen und einen Hauch von Farbe ins Badezimmer zu bringen. Eine Farbe, die Persönlichkeit, Freude und Avantgarde mit sich bringt.

Was drücken die farbigen Bäder aus?

Farbige Bäder haben die Persönlichkeit und die Freude, die ihnen die Farbe verleiht, kombiniert mit der Eleganz von matten Tönen und den feinen Linien unserer Duschwannen-, Paneel-, Waschbecken- und Arbeitsplatten-Designs. Ein minimalistisches Design, mit geometrischen Linien. Komfortables Design, funktionell und trendy.

Die Wahl der Farbe und ihre Kombinationen verleihen dem Badezimmer unterschiedliche Empfindungen. Die kühlen Töne des breiten Spektrums an Blautönen in Kombination mit Weiß vermitteln zum Beispiel das Gefühl von Frische und Ruhe, das wir lieben.

Andererseits sorgen Gelb- und Rosatöne im Badezimmer für gute Laune. Und erdige Töne halten Einzug in die Badezimmer, um Wärme zu spenden. Sie bieten nicht nur Exklusivität und Persönlichkeit für die Gestaltung des Badezimmers.

Farben wie Rot, in der Version Cotta, die Sie sich nie für ein Bad hätten vorstellen können, können diesen Raum in einen eleganten, modernen und gemütlichen Raum verwandeln.

All diese Empfindungen finden sich in der unendlichen Anzahl von Farben des neuen Materials Kromat® wieder, die mit den verschiedenen Hidrobox-Texturen kombiniert werden können, um attraktive Effekte zu erzielen, die auf eine Vielzahl von Formen angewendet werden können. Kromat® ermöglicht es uns, die Verwendung von Farben bei der Gestaltung von Bädern und Toilettenräumen dank einer Palette von 20 Standardfarben zusammen mit allen Farbmöglichkeiten der RAL- und NCS-Farbkarte zu erweitern.



Es lebe unser Farbenbad

Der Raum des Bades kann jetzt mehr denn je ganz nach dem individuellen Geschmack gestaltet werden. Es ist ein Raum, der uns für viele Jahre begleiten wird und deshalb wissen wir bei Hidrobox, wie wichtig er ist.

Die Oberflächeneigenschaften unseres Materials Kromat® sind bestens geeignet sowohl für die Entwicklung von Duschwannen, Paneelen, Waschbecken und Arbeitsplatten mit Farbe als auch für die Pflege und Haltbarkeit.

Mit den unendlichen Möglichkeiten für Farbkombinationen, Texturen und Sonderanfertigungen ist es jetzt einfacher als je zuvor, ein völlig einzigartiges Bad zu gestalten.