Pressemeldung

Randablauf



Eine der am häufigsten gewählten Varianten bei der Gestaltung individueller Duschräume ist die Platzierung des Ablaufs am Rand der Duschwanne. Es ist sehr üblich, den Abflussdeckel auf der Seite zu platzieren, an der die Armatur und der Duschkopf angebracht sind. Diese Position kann auch durch technische Aspekte bedingt sein, wie zB. die Notwendigkeit bei Renovierungsarbeiten einen bestimmten Abflussanschluss zur Kanalisation zu schaffen. Wir haben Lösungen für jeden Fall.

Es gibt zwei Optionen für Ablauflösungen am Duschwannenrand. Die LATERAL, mit einer rechteckigen Abdeckung im gleichen Material, Textur und Farbe wie die Duschwanne und die schmallere, aber stilvollere Version FINE.

Bodenabläufe

Für die Platzierung des Ablaufs im Innenbereich der Duschwanne gibt es viele Lösungen, da man unter verschiedenen Möglichkeiten von Abdeckungen und Gittern wählen kann.

Bei den Abdeckungen finden Sie mehrere Möglichkeiten, um Designprojekte leichter in den Raum zu integrieren. So gibt es Varianten für rechteckige, quadratische, ovale und runde Abdeckungen, die alle aus demselben Material und in derselben Farbe wie die Platte gefertigt sind. Unter den metallischen Gittern finden Sie die ästhetischen Möglichkeiten, die die Designs Point und Star bieten, entweder in Edelstahl oder in Farbe, und besonders die metallischen Ausführungen Steel, Rame, Gold oder Gunmetal, die das Radiance-Gitter bietet.

Die Möglichkeiten, der Unique-Duschwanne den letzten Schliff zu verleihen, sind immens.

Eckablauf

Die Lösungen, die diese Kollektion bietet, werden durch Eckablaufpositionen erweitert.

Um die geeignetste Lösung zu finden, können Sie einen Deckel aus dem gleichen Material und in der gleichen Farbe in einer rechteckigen oder in einer "Luna"-Form wählen. Mit einer sehr differenzierten Ästhetik bieten diese Gitter neue Alternativen bei der Gestaltung des Duschraums.

Wandablauf

Obwohl dies seltener vorkommt, wird manchmal eine Duschwanne gewählt, die an eine Wandrinne (nicht von Hidrobox mitgeliefert) angeschlossen wird. In diesen Fällen wird die gewünschte Duschwanne und deren Anschluss an den vorgeschriebenen Ablauf nach Absprache mit unseren Technikern entworfen. Nach der Zusage der technischen Zeichnung, wird immer eine personalisierte Lösung erreicht.