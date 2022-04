Pressemeldung

Welche Duschwanne ist je nach Einrichtungsstil zu wählen?

Industrieller Stil

Duschwannen in matten Farbtönen mit Zementstruktur verleihen Ihrem Bad den gewünschten industriellen Stil. Ein innerhalb der Kollektion Arq leicht zu findendes Modell.

Funktionale Eleganz

Mit Duschwannen mit geraden und einfachen Linien kommt Raffinesse ins Bad. Wie mit der Kollektion Line, die Eleganz und Funktionalität mit unserem Mineralwerkstoff Scene® Solid Surface und der Reinheit seines Weiß verbindet.

Und wenn wir dem Bad einen Hauch von Wärme verleihen wollen, schlagen wir von Hidrobox die Kollektion Quadro vor. Schlanke Linien mit einem leichten Rahmen in Schieferstruktur.

Zeitgenössischer Stil

Um Modernität und Harmonie anzubieten, haben wir uns für die Duschwanne Twins entschieden. Eine Kollektion, die sich durch ihre leichte, moderne Asymmetrie und die innovative Microtex®-Textur auszeichnet.

FRRE STYLE. Maßgeschneiderte Originalität

Und wenn Sie auf der Suche nach einem gewagten und ganz persönlichen Design sind... zögern Sie nicht! Wählen Sie die Duschwannen aus der Kollektion Neo Plus. Sie bestehen aus Scene® und Kromat® und bieten eine breite Palette an Strukturmöglichkeiten, Abmessungen und Farben.

Sie können auch das Ablaufgitter nach Ihrem Geschmack wählen und die Kombination erstellen, die Ihnen am besten gefällt.

Zu berücksichtigende technische Merkmale von Duschwannen

ES GEHT NICHT NUR UM DAS DESIGN. Verschiedene technische Merkmale wie die Installationszeit oder die Abmessungen des Duschraums müssen berücksichtigt werden.

Wenn Eile geboten ist, sollte die Duschwanne an Standardgrößen angepasst werden, die wir schneller beschaffen und einbauen können. In diesem Fall würden wir von Hidrobox die Kollektion One wählen. Die Anpassung an den Standard ist aufgrund des breiten Spektrums an verfügbaren Größen einfach.

Wenn Sie hingegen die Zeit haben, ist es am besten, wenn Sie individuelle Entwürfe erstellen. Auf diese Weise werden wir den Raum optimal nutzen. Wenn Ihr Badezimmer klein ist, empfiehlt Hidrobox asymmetrische Duschwannen und wenn es sehr groß ist, doppelte Duschwannen mit großen Längen wie die Duschwannen aus der Kollektion Unique, die eine Länge von bis zu 400 cm erreichen können.

Darüber hinaus müssen alle folgende Merkmale aufweisen:

Anti-Rutsch-Fähigkeit

Bei Hidrobox ist die Sicherheit das Wichtigste. Aus diesem Grund sind alle Duschwannen rutschfest, um Ausrutschern und Stürzen vorzubeugen.

Resistenz und Haltbarkeit

Alle Duschwannen von Hidrobox sind beständig gegen Stöße, Kratzer und thermische Schocks.

Leichte Reinigung

Hidrobox-Materialien sind nicht nur leicht zu reinigen, sondern haben auch antibakterielle Eigenschaften und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien. Auf diese Weise weisen sie die höchsten Hygienestandards auf.