Der Einbau einer Duschwanne mit reduzierter Dicke und mineralischer Füllung erfordert besondere Aufmerksamkeit. Wird das Verfahren nicht korrekt durchgeführt, kann dies mit der Zeit zu Rissen im Produkt führen. Aus diesem Grund zeigen wir Ihnen hier die Schritte, die für den korrekten Einbau einer Duschwanne zu beachten sind, die zu verwendenden Materialien und einige nützliche Ratschläge, die für Sie von großem Nutzen sein werden.

Überprüfen Sie das Produkt

Vor dem Einbau der Duschwanne ist es notwendig, zu überprüfen, dass diese in perfektem Zustand ist und obwohl in unsere Wannen eine Neigung eingebaut wurde, ist es gut, diese zu lokalisieren und zu prüfen, dass sie von den Enden zum Ventil führt.

Wählen Sie das Ventil und markieren Sie die Zone

Man muss das richtige Ventil auswählen. Zu diesem Zweck müssen die sanitären Gegebenheiten der Baustelle berücksichtigt werden (Wasserfluss durch den Wasserhahn, Abstand zum Fallrohr…) und ob die Wanne bündig mit dem Unterbau oder auf einer Erhöhung eingebaut wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sie, um den Bauvorschriften zu entsprechen, die Kennzeichnung EN 274 tragen müssen.

Rat: Für den korrekten Einbau des Ventils positionieren Sie die Platte vorher über dem Loch und markieren Sie den Entwässerungsbereich. Ansonsten kann es Probleme bei der Zentrierung und der Installation von Leitungen geben, was zu Wasserlecks führen kann.

Bereiten Sie den Installationsbereich vor

Die Fläche, die als Unterlage für die Duschwanne dienen soll, muss fest und eben sein, da die Duschwanne den Untergrund, auf dem sie installiert ist, in seiner Gesamtheit kopiert. Nach vorgenommener Installation sind die Möglichkeiten zur Nachjustierung minimal.

Einbau der Duschwanne

Es ist wichtig, einen geeigneten Klebstoff zu wählen. Duschwannen sind wasserdichte, nicht poröse Produkte, auf denen zementhaltige Klebstoffe (verwendet für die Verlegung von Fliesen) nicht haften. Die Verwendung dieser Art von Klebstoff kann dazu führen, dass sich das Produkt biegt und sich sogar Risse bilden.

Sobald der Untergrund getrocknet und nivelliert ist und der Klebstoff ausgewählt wurde, muss der Kleber gleichmäßig aufgetragen und die Duschwanne angebracht werden, wobei Dehnungsfugen zu benachbarten Elementen freizulassen sind. Werden diese nicht freigelassen, kann die Duschwanne durch die hohen Temperaturschwankungen Spannungen erleiden und sich verformen.

Abschließend müssen Sie nur noch die Ebenheit des Exemplars überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Klebstoff noch weich und lässt sich noch von der Platte ablösen.

Rat: die Duschwanne während des Klebevorgangs und der anschließenden Verfliesung der Wände schützen, damit sie in perfektem Zustand bleibt.

Versiegelung des Umgebungsbereiches

Nach dem Einbau der Duschwanne müssen die Fugen mit einer Silikonschnur abgedichtet werden, um eine Wasserfiltration zu verhindern.

Bei Hidrobox liegt jeder einzelnen unserer Duschwannen eine spezielle Montageanleitung bei. Darüber hinaus sind detaillierte Informationen in einem Informationsblatt enthalten, das dank seiner Positionierung in der Verpackung das erste ist, was Sie beim Auspacken des Produkts vorfinden.

Vergessen Sie nicht, dass Ihnen für jegliche Information oder Klarstellung der Hidrobox-Kundendienst rundum und vollständig zur Verfügung steht: postventa@absaraindustrial.com