Das ständige Streben nach Qualität, in Kombination mit der Such nach Schönheit in jedem Detail, zeichnet uns aus. Dies kennzeichnet Hidrobox, ebenso wie die Fähigkeit zur Innovation und Anpassung an die Entwicklung der Welt und der heutigen Räume.

ICONIK

Inspiriert von architektonischen Formen und mit senkrechten Linien entworfen, ist Iconik so konzipiert, dass es in jedem Badezimmer auffällt. Seine Entwässerung ist nicht nur fließend und einfach zu bedienen, sondern hat auch einen minimalistischen, eleganten und reinen Stil.

Dank Scene® Solid Surface wird das Iconik-Konzept aufgewertet, indem es ein sauberes, neutrales und attraktives Aussehen schafft und gleichzeitig die Vorzüge des Materials hervorhebt.

Darüber hinaus wird Iconik dank der Option Plus Colour zu einem besonderen, einzigartigen und gleichzeitig personalisierbaren Stück.

ICONIK tribute

In einer Welt, in der die Geschwindigkeit regiert, bringt uns das Handwerk dazu, innezuhalten, nachzudenken und zu schätzen, was wir in den Händen halten.

Unsere mediterranen Wurzeln haben uns zu Iconik inspiriert, einer besonderen Kollektion, die an vier Handwerksberufe erinnert: Stuhlflechten, Korbflechten, Töpfern und Nähen.

PURE

Die Einfachheit ist ein außergewöhnliches Merkmal der Duschwanne Pure. Dank der Microtex-Textur® und des durchgehenden Ablaufgitters wird diese Duschwanne zu einem unverzichtbaren Element, das sich durch die Symmetrie seiner Formen und die Ordnung und Sauberkeit im Bad auszeichnet.

ONE

Die One-Kollektion ist aufgrund ihrer charakteristischen Essenz, die sich in eine Vielzahl von Dekortrends integrieren lässt, sehr vielseitig. One ist die richtige Duschwanne für den praktischen Einbau, mit für den Expressversand geeigneten Formaten.

UNIQUE

Wir finden die Freiheit, die Form für einen bestimmten Raum zu definieren und auch auf verschiedene Arten und Positionen der Entwässerung zurückgreifen zu können. Unique ist eine Lösung für den Duschraumdesigner, die von Produktspezialisten unterstützt wird und eine maximale Individualisierung ermöglicht.

SPACE

Ovale, freistehende Badewanne mit modernen Linien, die einen Raum der Entspannung bietet, in dem sich Komfort und Exklusivität vereinen. Space ist zu einem anerkannten Hidrobox-Design geworden, das Tausende von Räumen aller Art aufgewertet hat.

Um ihre Vielseitigkeit zu unterstreichen, wird in Kürze die Farbvariante Plus erhältlich sein, die das Badezimmer in einen Ort verwandelt, an dem die Farbe im Mittelpunkt steht.

Die Serie Space passt perfekt in Badezimmer von Innenarchitekturprojekten. Zu den Optionen gehören die Möglichkeit, die Außenfarbe zu bestimmen, und jetzt auch die Vollfarboption, die die Badewanne zum Hauptbestandteil macht.

KUIPER

Inspiriert von der Reinheit geometrischer Formen, haben wir einen Begleiter für die Zeit des Genießens entwickelt. Kuiper ist ein Totem, das Form und Funktion vereint und es Ihnen ermöglicht, die neueste Badewannenausstattung in einem praktischen und zeitlosen Design unterzubringen.

GUEST

Die Waschtisch-Kollektion Guest wurde geschaffen, damit auch kleinere Bäder in den Genuss von Design und Funktionalität kommen, ohne auf die neuesten Trends zu verzichten. Erhältlich als Wand- oder Arbeitsplatte aus dem Mineralwerkstoff Scene®, einem kompakten Material auf der Basis von Harz und mineralischen Füllstoffen, mit glatter und weißer Oberfläche und der Möglichkeit, die Außenfarbe zu wählen.

Guest erweitert ihre Formen und Farben und ist die perfekte Wahl für kleine Räume. Jetzt gibt es die Möglichkeit, eine Struktur hinzuzufügen, die das Anbringen an jedem beliebigen Punkt noch einfacher macht.

TITAN

Mit ihrem reinen, strahlenden Weiß füllt Titan jeden öffentlichen Raum und verleiht ihm eine besondere Note.

Mit einem 230-cm-Einzelstück und einer Größe von bis zu 3 Metern ist Titan dafür gemacht, um in größeren Dimensionen zu denken. Bestehend aus einem einzigen Stück und unter Nutzung der Eigenschaften des Materials Scene® Solid surface wird Titan zum idealen Waschtisch, um den Anforderungen eines jeden Projekts gerecht zu werden.