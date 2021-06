Pressemeldung

Raffiniertes Design und Komfort im Bad

Ein romantisch inspiriertes Flair verschmilzt mit zeitgenössischen Linien, um Stil und Exklusivität mit einzigartigem Komfort zu verbinden. Erhältlich in ovaler und runder Form, mit Variationen in Design und Größe. Beta ist aus reinweißem Scene® gefertigt, mit einer sanften Textur, die sich sehr angenehm anfühlt und die Möglichkeit bietet die Außenfarbe individuell zu gestalten. Die Anfertigung von Zusatzelementen wie Ablagen ist ebenfalls möglich.

Die Essenz des Beta-Designs, materialisiert in eingebauten Badewannen mit integriertem Einstiegsbereich. Bestehend aus Scene und in verschiedenen Formaten erhältlich, von maßgeschneiderten bis hin zu einzigartigen Formen des "freien Designs".