Pressemeldung

Wesentliches, zeitloses Design

Das Design dieser Kollektion, die dazu bestimmt ist, ein zeitloser Klassiker zu werden, kann dank seiner architektonischen Formen in verschiedene Umgebungen integriert werden.

Es gibt zwei Grundformen und im Gegensatz zu anderen Wannenserien sind die Alfa Badewannen so konstruiert, dass sie ihr Innenvolumen beibehalten und gleichzeitig die Randhöhe geringer ist, was den Ein- und Ausstieg erleichtert.

Die Möglichkeiten dieser Designs werden mit Außenfarben, Totem Regalen, Armaturensockeln und anderen Optionen kombiniert, um eine breite Palette an kreativen Möglichkeiten abzudecken. Das Design dieser Kollektion, die dazu bestimmt ist, ein zeitloser Klassiker zu werden, kann dank seiner architektonischen Formen in verschiedene Umgebungen integriert werden.

Es gibt zwei Grundformen und im Gegensatz zu anderen Wannenserien sind die Alfa Badewannen so konstruiert, dass sie ihr Innenvolumen beibehalten und gleichzeitig die Randhöhe geringer ist, was den Ein- und Ausstieg erleichtert.

Die Alfa Badewanne 164x65 cm zeichnet sich durch ihre längliche Form aus, die es ermög-licht, im Bad einen entspannenden Moment in vollkommender Ruhe zu genießen. Außerdem berücksichtigt die gesamte Serie die Ergonomie des menschlichen Körpers. Unabhängig von der Form, ist die Serie Alfa auf Komfort abgestimmt.