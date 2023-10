Hidden Champion der Wärmewende: Holzenergie leistet hohen Beitrag zum Klimaschutz

Anlässlich der Deutschen Wärmekonferenz am 10. Oktober 2023 in der Eventlocation STATION in Berlin organisierte die Initiative Holzwärme gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) das Fachforum „Holzenergie: Hidden Champion der Wärmewende?“.