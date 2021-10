Pressemeldung

Der demografische Wandel rückt das Thema barrierefreies Planen und Bauen stärker in den Fokus. Um angemessen auf die Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft zu reagieren, müssen passende Konzepte entwickelt werden. Wir zeigen Ihnen, wie einfach sich Barrierefreiheit umsetzen lässt und was das für die Planung von modernen Sanitärräumen in öffentlichen Gebäuden bedeutet: www.hewi.com/de/mag/barrierefreie-planungstips-bad