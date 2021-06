Pressemeldung

Die HEWI Accessoire-Serie System 815 überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Design und ihre Funktionalität. Die minimalistische Formgebung fügt sich optimal in das eigene Bad oder das repräsentative Hotelbad ein. Die edle Optik der neuen Oberfläche in Schwarz matt ist ein ausdrucksstarkes Statement im Interior Design. Durch die optionale Klebebefestigung bietet HEWI die Möglichkeit Bad-Accessoires bohrlos an der Wand zu befestigen. Auf diese Weise werden Beschädigungen von hochwertigen Flächen verhindert und Produkte können individuell platziert werden. Weitere Informationen zur Montage und der neuen Oberfläche finden Sie unter: www.hewi.com/de/sanitaer/system-815