Als Themenführer im Bereich Barrierefreiheit verfügt HEWI über eine jahrzehntelange Expertise in der Ausstattung barrierefreier Sanitärbereiche. Profitieren Sie als SHK- Fachhandwerker, Planer oder Architekt von dem Fachwissen und nutzen Sie das Schulungsangebot des HEWI-Competence Centers.

In den Seminaren erhalten Sie unter anderem wertvolle Informationen zur normgerechten Umsetzung barrierefreier Sanitärräume, Tipps zum Thema Universal Design oder Konzepte für eine altersgerechte Badsanierung. Erleben Sie selbst im Alterssimulationsanzug, wie das Alter den menschlichen Körper beeinflusst und einschränkt. Neben dem bestehenden Schulungsangebot können Sie auch Seminarinhalte vorschlagen oder für Ihren Betrieb eigene Wunschseminare buchen. Dank dem mobilen HEWI Roadshow Container finden die Seminare nicht nur in dem unternehmenseigenen Schulungsraum in Bad Arolsen statt, sondern auf Anfrage auch bei Ihnen vor Ort.

Die Architektur-Seminare können Sie sich in verschiedenen Bundesländern von den Architekten- und Ingenieurskammern als Fortbildungsveranstaltung anerkennen lassen.

Bei Fragen und Anliegen rund um das Schulungsangebot steht Ihnen Ihr Ansprechpartner Philipp Fechner zur Seite:

Kontaktdaten

Telefon: +49 5691 82-343

E-Mail: schulungen(at)hewi.de

Weitere Informationen zu den HEWI-Schulungen erhalten Sie unter: www.hewi.com/de/service/seminare#a-aktuelle-seminare