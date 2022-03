Pressemeldung

System 162 besteht aus aufeinander abgestimmten Accessoires für Waschtisch, WC und Dusche. Durchdachte Produktdetails ermöglichen eine einfache Nutzung. Die funktionalen Lösungen der Serie zeichnen sich durch den charakteristischen Gehrungsschnitt aus. Durch die Verwendung robuster Materialien eignet sich System 162 sowohl für den Einsatz in hoch frequentierten Sanitärräumen als auch im heimischen Badezimmer.

Wahlweise sind die Produkte der Accessoire-Linie in matt geschliffenem Edelstahl, in hochwertiger Verchromung sowie mit matter Oberfläche in Grau, Schwarz und Weiß erhältlich. Die Einsätze der Produkte sind alternativ aus Glas oder Polyamid hergestellt. System 162 überzeugt als hochwertige Designlösung mit verschiedenen Materialoptionen und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von Sanitärräumen und Badezimmern.

Weitere Informationen unter: www.hewi.com/de/sanitaer/system-162