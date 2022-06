HEWI: Sanitärlösungen für das kindgerechte Bad

Produkte für Kinder müssen eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen: Sie müssen sicher in der Anwendung, robust und auch sprichwörtlich kinderleicht zu nutzen sein. Darüber hinaus müssen sie pflegeleicht und hygienisch sein.

Händewaschen und Zähneputzen machen doch gleich viel mehr Spaß, wenn die Badgestaltung in Kindergärten an die Bedürfnisse der kleinen Nutzenden angepasst ist. HEWI bietet ein umfassendes Sanitärsortiment, das mit fröhlichen Farben geradezu zum Waschen und Plantschen einlädt.

Gestaltungsmöglichkeiten am Waschplatz

Neben den Einzel- und Doppelwaschtischen gibt es mit den Reihenwaschtischen zwei Modelle mit drei und vier Plätzen, die die kindgerechte Sanitärfamilie vervollständigen. Die eingebaute Höhen- und Tiefenabstufung passt sich der Anatomie der Kinder optimal an. Kinder unterschiedlicher Größe können sich problemlos die Hände reinigen oder die Zähne putzen.

Abgerundete Kanten unterstützen die gute Erreichbarkeit der Armaturen. Der Clou: Eine integrierte Stauscheibe lädt zur spielerischen Auseinandersetzung mit dem Element Wasser ein.

Die Waschtische eignen sich hervorragend für den Einsatz in Kindergärten und Grundschulen, da sich Verschmutzungen – sogar von Fingerfarben oder Acrylfarben – rückstandslos entfernen lassen.

Spendersystem Serie 477/801

Fröhliche und leuchtende Farben sorgen dafür, dass Kinder sich wohlfühlen. Die Rahmenelemente der Spenderprodukte Serie 477 sind in 15 HEWI Farben erhältlich und bieten Gestaltungsoptionen. Die einfache und intuitive Nutzung der Spenderprodukte unterstützt die Kinder spielerisch in Sachen Hygiene und fördert das Lernen. Auch Reinigungskräfte in Schulen und Kindergärten profitieren von den kindgerechten Produkten: Die Lösungen von HEWI sind pflegeleicht und daher zeitsparend.

