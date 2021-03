Das HEWI Neuheiten-Forum bietet Ihnen ein umfassendes Messeerlebnis auf Ihrem Bildschirm. Erleben Sie die HEWI Neuheiten in einer 360 Grad Ansicht – drehen und wenden Sie den Artikel und überzeugen Sie sich virtuell von der Qualität der Produkte. Treten Sie direkt mit den HEWI Vertriebsmitarbeiter*innen in Kontakt und lassen Sie sich im HEWI Neuheiten-Forum am Produktmodell die Einzelheiten erläutern.

Ihre Vorteile:

Produkterlebnis in 3D

Persönliches Gespräch

Kurze, informative Termine ohne stundenlange Online-Präsenz

Flexible Zeitplanung

Kostenlose Teilnahme

Entdecken Sie die HEWI Neuheiten 2021 und melden Sie sich zum HEWI Neuheiten-Forum an: www.hewi.com/neuheiten2021