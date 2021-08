Pressemeldung

Matte Oberflächen

HEWI bietet mit den neuen Produkten aus dem System 900 Gestaltungsoptionen und ermöglicht eine ästhetische Umsetzung der Hygienemaßnahmen auf Tischen, in Aufzügen oder wo immer sie gebraucht werden. Die HEWI Designlinie ist in Edelstahl mit matter Oberfläche in Weiß, Grautönen oder Schwarz verfügbar. Kombinieren lässt sich der neue Desinfektionsspender mit weiteren Sanitärlösungen von HEWI. Erhältlich sind Seifen- und Papierhandtuchspender sowie Abfallbehälter in der jeweiligen Designsprache.



Berührungslose Desinfektion

Die beiden Modelle sind berührungslos nutzbar. Bei Aktivierung der eingebauten Sensorik leuchtet der Desinfektionsbereich auf und unterstützt die intuitive Bedienung. Die Ausgabe des Mittels erfolgt als Spray und ermöglicht eine bessere Verteilung auf der Haut. Besonders ressourcensparend ist dabei die Voreinstellung der Ausgabemenge. Sie wirkt einem hohen Verbrauch an Desinfektionsmittel entgegen.

Weitere Informationen zu den HEWI Desinfektionsspendern und ihren Einsatzbereichen finden Sie unter: www.hewi.com/de/mag/wo-sollten-desinfektionsmittelspender-angebracht-werden