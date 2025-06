HEWI, Spezialist für funktionale und designorientierte Sanitärlösungen, erweitert sein Portfolio um einen innovativen Babywickeltisch für den öffentlichen Bereich. Das Produkt kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit komfortabler Handhabung und einem modernen, zeitlosen Design, das sich nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte einfügt.

Gestaltet wurde der Babywickeltisch von Holscher Design, einer renommierten und vielfach ausgezeichneten Agentur für strategisches Produktdesign aus Dänemark mit über 50 Jahren Erfahrung. Tief verwurzelt in der dänisch-skandinavischen Designtradition, schafft Holscher Design durchdachte Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden.

Der Babywickeltisch bietet praktische Details für mehr Komfort und Ordnung: Seitlich integrierte Haken erlauben das Aufhängen von Taschen oder Jacken, während ein Klemmfach auf der Rückseite eine schnelle und griffbereite Aufbewahrung von Feuchttüchern oder anderen Utensilien ermöglicht.

Die Liegefläche besteht aus hochwertigem, leicht zu reinigendem PUR-Schaum in mattem Eisengrau. Ebenso ist die robuste Trägerplatte aus Metall in derselben Farbgebung gefertigt. Die weiteren Metallteile präsentieren sich in Kornweiß matt, während das markante orangefarbene Band einen modernen Akzent setzt. Diese Farbgestaltung schafft eine elegante Optik, die sich harmonisch in öffentliche Sanitärräume einfügt.

Das gebremste Absenken sorgt für zusätzliche Sicherheit und ermöglicht ein bequemes Öffnen mit nur einer Hand. Die Montage ist unkompliziert, und das platzsparende Design macht den Wickeltisch ideal für verschiedene Einsatzbereiche.

Das Produkt entspricht der DIN 12221, Typ 2, und erfüllt damit alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen für den professionellen Einsatz. Zudem ist es vom TÜV geprüft und GS-zertifiziert, was höchste Qualitätsstandards und zuverlässigen Schutz garantiert. Ein optionaler Sicherheitsgurt steht für spezielle Anforderungen, etwa in internationalen Märkten, zur Verfügung.

Mit diesem innovativen Babywickeltisch bietet HEWI eine ideale Lösung für den öffentlichen Bereich – durchdacht, sicher und komfortabel für Eltern und Betreiber gleichermaßen.