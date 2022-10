Designikonen prägen sich ein, sind nach Jahrzehnten noch begehrenswert und wirken mit nur wenigen Modifikationen so jung, frisch und innovativ, wie am ersten Tag. Es ist nicht leicht, eine Designikone zu schaffen. Mit Serie 477/801 ist HEWI vor mehr als 35 Jahren ein echter Klassiker gelungen: die erste und bis heute umfassendste Systemlösung für normgerechte, barrierefreie Sanitärausstattungen. Es sind Produkte, die Bewegungsabläufe unterstützen und Einschränkungen kompensieren: Haltegriffe, Stützklappgriffe, Brausehalterstangen, Duschhandläufe, Klappsitze sowie Accessoires und vieles mehr. Mit drei neuen Farbkonzepten verleiht HEWI der Serie eine andere, die Sinne ansprechende Anmutung: Serie 477/801 bringt Emotion und Farbe in die Architektur.

Aus den vitalisierenden Tönen Koralle, Aquablau und Reinweiß besteht der neue Tricolor Farbkanon für Gesundheitsbauten. Speziell für Kindergärten und Kindertagesstätten stellt Hewi die Editionen Apfelgrün, Maigrün, Koralle sowie Aquablau, Stahlblau und Apfelgrün vor – in der Farbwirkung sanfte, beruhigende und harmonisierende Töne. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie weitere Informationen unter: news.hewi.com/iconic/