Pressemeldung

Der Hygiene kommt in Waschräumen eine zunehmende Bedeutung zu. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat zu einer höheren Sensibilisierung geführt. Hygiene in Sanitärräumen hat – auch wenn die Pandemie schon eine Weile anhält – weiterhin eine hohe Priorität, schützt sie doch vor der Ausbreitung von Viren und Bakterien. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps an die Hand, was Sie bei der Planung von stark frequentierten Sanitärräumen innerhalb öffentlicher Gebäude hinsichtlich der Ausstattung berücksichtigen sollten: www.hewi.com/de/mag/hygiene-im-waschraum