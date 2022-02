Pressemeldung

Viele Menschen besuchen täglich öffentliche Gebäude. Sei es das Büro zum Arbeiten, das Einkaufszentrum, die Arztpraxis oder auch das Rathaus in der Stadt. Diese Gebäude müssen laut der Musterbauordnung (MBO) barrierefrei sein. Denn: Alle Nutzenden sollen das Gebäude uneingeschränkt betreten können. Doch was gibt es bei der Planung öffentlicher barrierefreier Gebäude zu berücksichtigen? Der folgende Beitrag hält fünf Tipps – von der Tür bis in den Sanitärraum – für Sie parat: www.hewi.com/de/mag/planungstipps-oeffentliche-gebaeude