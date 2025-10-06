Unsere Welt ist bestimmt von geometrischen Formen – und jede Form hat eine Bedeutung. Für HEWI hat insbesondere das Quadrat einen besonderen Stellenwert: Denn es steht symbolisch für Stabilität und Stärke und hat überdies einen hohen Architekturbezug. Und genau diese Aspekte möchte der Experte für barrierefreie Sanitärlösungen mit S 900 Q vermitteln, der Designvariante des barrierefreien Architektursystems System 900. Mit S 900 Q ergänzt HEWI das Accessoire Portfolio von System 900, das in seinem Purismus, seiner Geradlinigkeit und Leichtigkeit einen ausgeprägten Architekturanspruch verkörpert und neben den Bereichen Care und Public auch im Hotel und privaten Wohnbereich (Home) zum Einsatz kommt.

Bei System 900 handelt es sich um ein barrierefreies Architektursystem, das vor einigen Jahren um Accessoires in runder Form erweitert wurde. In jüngster Zeit ist S 900 Q als Designvariante dazu gekommen. Mit zahlreichen Komponenten erfüllt System 900 die hohen Anforderungen verschiedenster Gebäudetypen an Funktionalität und Ästhetik, Hygiene und Pflegeleichtigkeit – von Kliniken und Seniorenresidenzen bis hin zu Hotels und Eigenheimen. Über die neuen Accessoires S 900 Q erfährt System 900 sinnvolle und vielfältige Ergänzungen in Form von Handtuchhalter, WC-Papierhalter sowie WC-Bürstengarnituren und weiteren Produkten. Alle Komponenten wurden, wie es für HEWI charakteristisch ist, mit größter Sorgfalt entwickelt, bis ins Detail durchdacht und so konzipiert, dass sie sich miteinander kombinieren lassen. Ein markantes Beispiel laut HEWI: S 900 Q in der Ausführung Edelstahl und Pulverbeschichtung kann im Bereich Public und Care ideal durch das Spendersortiment System 900 ergänzt werden, das ebenfalls auf der quadratischen Grundform basiert.

Markante räumliche Präsenz

Während die Accessoires von System 900 auf einer runden beziehungsweise zylindrischen Grundform basieren, ist die Designvariante S 900 Q von einem reduziert quadratischen Design geprägt. Die klar definierten Radien und Proportionen bilden gemeinsam mit den hochwertigen Oberflächen Edelstahl, Chrom und Pulverbeschichtung in zeitlosem, mattem Weiß, Schwarz und Grau ein durchgehend einheitliches und harmonisches Gesamtbild mit einer ausgeprägten räumlichen Präsenz. Einsätze aus hochwertig satiniertem Kristallglas setzen in ihrer kreisrunden Ausführung einen spannenden Kontrast und erzeugen Transparenz und Leichtigkeit.

Systemdesign für eine einheitliche Gestaltung

Grundlegende Merkmale wie die Durchgängigkeit, die Oberflächen- und Materialauswahl sowie der hohe gestalterische Anspruch liegen allen HEWI Systemen zugrunde. Von der Tür bis hin zum kleinsten Accessoire lässt sich mit HEWI Lösungen eine einheitliche Badgestaltung verwirklichen. „Unsere vielseitig einsetzbaren Produkte sind Ausdruck der einzigartigen Sortimentstiefe bei HEWI. Unser Ziel ist sowohl die ästhetische als auch die normgerechte, barrierefreie Gestaltung ohne Kompromisse“, lautet das Statement von Florian Haude, Produktmanager zur jüngsten Entwicklung des internationalen Spezialisten für barrierefreie Bäder.