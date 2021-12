Pressemeldung

Im Jahr 2022 gewinnt das Bad als individueller Rückzugsort weiter an Bedeutung. Für die Gestaltung ergeben sich dank innovativer Sortimente und moderner Technik viele neue Möglichkeiten. So entscheiden sich beispielsweise immer mehr Menschen dafür, ihre Badezimmer barrierefrei zu gestalten. Längst sind barrierefreie Badezimmer nicht nur für Personen mit Einschränkungen geeignet – sie bieten vielmehr jedem Menschen zusätzlichen Komfort. Doch welche aktuellen Trends gibt es in diesem Bereich? Wir zeigen Ihnen, an welchen barrierefreien Badezimmer Ideen Sie 2022 nicht vorbeikommen.

