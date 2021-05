HEWI Armaturen bestechen durch ihr Design und ihre Qualität. Das matte Finish in Schwarz wirkt edel und macht sie zu raffinierten Stilikonen am Waschtisch. Die Armaturen mit neuer Oberfläche unterstützen bestehende Farbkonzepte oder setzen bewusst Akzente im Raum.



Erhältlich sind die Armaturen als manuell bedienbare Einhebel-Waschtischmischer oder in einer sensorgesteuerten Variante. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.com/de/sanitaer/system-armaturen