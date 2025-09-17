HerzCON
Das internationale Erfolgsmodell HerzCON zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauweise und einfachen Zugang zu allen Servicefunktionen als Direktanschluss aus. Durch den integrierten Kombiventil- Volumenstromregler wird der Volumenstrom durch Ausregelung von Druckschwankungen konstant gehalten, wodurch alle Anlagenteile jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge versorgt werden.
Vorteile
- Direktanschluss für Fan Coils und sonstige Heiz- und Kühlgeräte
- Modelle in DN 15 bis DN 32 decken einen Durchflussbereich von 20 - 2500 l/h ab
- Kompakte Bauform; alle Komponenten leicht zugänglich Grundfläche der Dämmschale nur 18x18cm bei DN 15 - DN 20
- Dritter Messpunkt für direkte Durchflussmessung
- Rückspülen des Schmutzfängerkorbes, ohne ihn ausbauen zu müssen