17.09.2025  Pressemeldung

HerzCON

Direktanschluss zum Heizen und Kühlen

Das internationale Erfolgsmodell HerzCON zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauweise und einfachen Zugang zu allen Servicefunktionen als Direktanschluss aus. Durch den integrierten Kombiventil- Volumenstromregler wird der Volumenstrom durch Ausregelung von Druckschwankungen konstant gehalten, wodurch alle Anlagenteile jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge versorgt werden.

Vorteile

  • Direktanschluss für Fan Coils und sonstige Heiz- und Kühlgeräte
  • Modelle in DN 15 bis DN 32 decken einen Durchflussbereich von 20 - 2500 l/h ab
  • Kompakte Bauform; alle Komponenten leicht zugänglich Grundfläche der Dämmschale nur 18x18cm bei DN 15 - DN 20
  • Dritter Messpunkt für direkte Durchflussmessung
  • Rückspülen des Schmutzfängerkorbes, ohne ihn ausbauen zu müssen
