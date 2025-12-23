Wohnungsübergabestation flexLEN ist ideal für Systeme mit getrennter Versorgung für Heizung/Kühlung und Warmwasser. Das 4-Leiter-System ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Heiz-/Kühlkreisen und Warmwasser, während die Wärmepumpe stets im optimalen Temperaturbereich arbeitet.

Der Heiz- und Kühlkreisbereich ist rundum wasserdampfdiffusionsdicht isoliert und die darin verlaufenden Rohrleitungen sind mit 22 mm Durchmesser gezielt auf die Anforderungen der Kühlung ausgelegt. Eine vollständig vorinstallierte und durchdachte Technik für zeitsparende Inbetriebnahme und hohe Energieeffizienz.

