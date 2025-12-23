23.12.2025  Pressemeldung Alle News von HERZ Armaturen

HERZ: WÜS flexLEN

Moderne Niedrigenergieanwendungen

Wohnungsübergabestation flexLEN ist ideal für Systeme mit getrennter Versorgung für Heizung/Kühlung und Warmwasser. Das 4-Leiter-System ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Heiz-/Kühlkreisen und Warmwasser, während die Wärmepumpe stets im optimalen Temperaturbereich arbeitet.

Der Heiz- und Kühlkreisbereich ist rundum wasserdampfdiffusionsdicht isoliert und die darin verlaufenden Rohrleitungen sind mit 22 mm Durchmesser gezielt auf die Anforderungen der Kühlung ausgelegt. Eine vollständig vorinstallierte und durchdachte Technik für zeitsparende Inbetriebnahme und hohe Energieeffizienz.

Mehr Infos

HERZ Armaturen GmbH
HERZ Armaturen GmbH
Neumarkter Straße 33
90584 Allersberg
Deutschland
Telefon:  07191 - 9021-0
www.herz.eu
Anzeigen
KERMI Duschdesign GmbH
SCHRÄDER Abgastechnologie
GC Großhandels Contor GmbH
Watercryst Wassertechnik GmbH
Panasonic Marketing Europe GmbH

DESTATIS:

12.12.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.12.2025

Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung