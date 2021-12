Pressemeldung

Wussten Sie zum Beispiel, dass…

... die HERZ Gruppe in etwa 3.500 Mitarbeiter in über 100 Ländern hat?

... die HERZ Gruppe schon seit über 125 Jahren besteht?

… die HERZ Gruppe mit 40 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern vertreten ist?

… im Schulungszentrum in Pinkafeld/Österreich jährlich über 3.000 Personen geschult werden?

… wir Anlagen von 4 – 1.500 kW anbieten und somit der optimale Ansprechpartner für Private als auch Industrie sind?

… die Exportquote der Gruppe bei über 80 Prozent liegt. Dabei beschränkt sich der Export der Anlagen nicht nur auf Europa, sondern auch zu Kunden in Kanada, Japan, Südasien oder Südamerika.