Wohnungsübergabestationen übertragen die Wärmeenergie vom zentralen Versorgungssystem auf die individuellen Wohneinheiten. Durch die einzelne Regelung der Wohneinheiten, bedarfsgerechte Bereitstellung von Heiz- und Warmwasser, hocheffiziente Wärmetauscher sowie isolierten Rohren, die zur Vermeidung von Wärmeverlust beitragen, sorgen HERZ Wohnungsübergabestationen für niedrigere Betriebskosten bei maximaler Leistung. In Zeiten steigender Energiepreise ein cleverer Schritt zur Kosteneinsparung.

Die Vielseitigkeit von HERZ Wohnungsübergabestationen zeigt sich in ihrer Fähigkeit, nahtlos mit verschiedene Heizsystemen zu interagieren. Ob in Verbindung mit effizienten Fernwärmenetzen, umweltfreundlichen Wärmepumpen oder konventionellen Kesselanlagen - HERZ stellt sicher, dass die Wohnungsübergabestationen optimal in das bestehende Heizsystem integriert werden können. Ganz gleich, welche Energiequelle bevorzugt wird oder ob die aktuelle Gastherme ausgetauscht werden soll - HERZ Wohnungsübergabestationen sind die richtige Schnittstelle, die eine effiziente Wärmeversorgung in jedem Kontext gewährleisten. Diese Flexibilität ermöglicht es, die Vorteile moderner Technologien zu nutzen, ohne dabei auf bewährte Heizsysteme verzichten zu müssen. Daher bietet HERZ eine Vielzahl an Wohnungsübergabestationen.

Geringe Systemtemperaturen sind der Schlüssel zur Energiewende

Niedrige Vor- und Rücklauftemperaturen sind der Schlüssel, um die heutigen Anforderungen an die Systemeffizienz in der Produktion und dem Transport von Wärme zu erfüllen. HERZ Wohnungsübergabestationen bieten im Gegensatz zu der Gastherme eine nachhaltige sowie effiziente Wärmeversorgung. Dank der außerordentlich hohen Übertragungsleistung des Wärmetauschers ist die Rücklauftemperatur des Gesamtsystems besonders niedrig. Eine Eigenschaft, die sehr gut in Kombination mit energieeffizienten Systemen wie Fern- oder Nahwärme, Wärmepumpen oder auch kondensierende Biomasseanlagen funktioniert.

Einschränkung der Legionellenbildung

Auch dem Thema Legionellen wird mit HERZ Wohnungsübergabestationen effektiv Einhalt geboten. Da zu keinem Zeitpunkt im Normalbetrieb warmes Trinkwasser gespeichert werden muss, wird das Entstehen von gesundheitsschädlichen Legionellenkulturen praktisch ausgeschlossen.

WÜS Renova

Der perfekte Ersatz für Ihre Gastherme

Bei einer Umrüstung von bereits vorhandenen Gasthermen, empfiehlt sich der Einsatz von WÜS Renova. Diese Wohnungsübergabestation wurde speziell für den Einsatz als Ersatz für wandhängende Gasthermen konzipiert. Eine Standard Anschlussreihenfolge, typischen Gasthermen nachempfunden, erleichtert den Thermentausch. So ermöglichen extrem kleine Abmessungen in Kombination mit der Option, die Station von oben oder von unten mit den Versorgungsleitungen anschließen zu können, den reibungslosen Austausch der Gasetagenheizung in der Wohnung. Die Versorgungsleitungen können im ehemaligen Kamin installiert werden, der nun zum Installationsschacht umfunktioniert werden kann.

WÜS Renova ist eine kompakte Lösung für Raumheizung und Warmwasser. Sie überträgt die Heizenergie direkt an die bestehende Radiatorenheizung und verfügt über ein Zonenventil zur bequemen Steuerung der Wohnungsheizung über ein Raumthermostat. Die Wärme wird je nach Bedarf produziert. Dank den isolierten Rohren wird der ungewünschte Wärmeverlust verhindert. Der patentierter Drucktemperaturregler sorgt für gleichmäßige Zapftemperaturen bei unterschiedlichen Warmwasserleistungen.

WÜS Renova wird ab April 2024 in unterschiedlichen Warmwasser-Leistungsstufen von 11 bis 18 l/min Zapfleistung angeboten, um unterschiedliche Bedürfnisse zu berücksichtigen.

WÜS LEN

Getrennte Versorgung, maximale Effizienz

HERZ Wohnungsübergabestation LEN ist die kompakte Wohnungsübergabestation mit minimalem Platzbedarf und getrennter Versorgung für Heizung und Warmwasser. Sie verfügt über alle nötigen Komponenten um sowohl die Raumwärme als auch die Warmwassererzeugung energieeffizient zu regeln.

Während die Flächenheizung mit wesentlich niedrigeren Temperaturen arbeitet als die Wassererwärmung, sorgt die WÜS LEN als 4-Leiterstation mit getrennter primärer Versorgung genau an diesem Punkt für einen effizienteren Betrieb. Dadurch kann eine Wärmepumpe bei der Raumwärmeerzeugung im optimalen Temperaturbereich ihre Leistung erbringen, wodurch niedrigere Heizkosten gewährleistet werden.

HERZ Wohnungsübergabestation LEN nutzt einen hocheffizienten Wärmetauscher für die dezentrale Warmwasserbereitung nach Bedarf im Hochtemperaturkreis. Gleichzeitig ist dank der außerordentlich hohen Übertragungsleistung des Wärmetauschers, die Rücklauftemperatur des Gesamtsystems besonders niedrig. Nicht umsonst heißt die Station WÜS LEN - Low Energy Network. Technische Produktinfos sowie Installationsbeispiel und vieles mehr finden Sie jetzt auf unserem YouTube Kanal.