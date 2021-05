Pressemeldung

Die HERZ WÜS Compact HT ist eine kompakte Wohnungsübergabestation für die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und gibt die Wärme an die Radiatorheizung ab. Durch das schlanke Design der WÜS besteht hier die Möglichkeit, diese in einer Trockenbauwand zu installieren.

Der Rohranschluss an die Wohnungsübergabestation erfolgt über ein patentiertes Montagesystem mit Vormontagekonsole. Ein Anschluss an die Vormontagekonsole am Boden ist möglich.

Vorteile der Übergabestation

ermöglicht individuelles Heizen von Räumen und Zapfen von Warmwasser

die WW-Bereitung im Durchlaufprinzip ermöglicht ein ständiges Zapfen bei Gebrauch des Warmwassers

je nach Verbraucherverhalten ist die Übergabestation individuell einstellbar

minimaler Raumbedarf

benötigt keinen Warmwasserspeicher

durch das Beibehalten der konstanten Temperatur im Wärmetauscher sinkt die Gefahr der Legionellen- und Kalkbildung

niedrige Rücklauftemperatur (Primärseite)

minimale Verluste im System

einfache Bedienung der Anlage

optimaler Wärmekomfort

Funktionsschema

Anschluss an das Netz

Die Übergabestation wird parallel an das Netz der Fernwärme angeschlossen. Wenn möglich sollte die Übergabestation noch vor dem ersten Verbrauch angeschlossen werden.

Auf www.herz.eu finden Sie detailliertere Informationen zu den Wärmeübergabestationen.

