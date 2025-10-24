HERZ Druckreduzierer dient als ein Sicherheitselement und reduziert den Druck auf das nötige Maß. Gleichzeitig fängt der gesetzlich vorgeschriebene Wasserfilter jene Feststoffe ein, welche das Wasser naturbedingt mit sich führen kann und sorgt somit für Trinkwasserqualität.

Vorteile