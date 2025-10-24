24.10.2025  Pressemeldung Alle News von HERZ Armaturen

HERZ: Trinkwasserfilter mit Druckreduzierer

HERZ Wasserfilter mit Druckreduzierer ist das 2-in-1 Produkt von Trinkwasseranlagen.

HERZ Druckreduzierer dient als ein Sicherheitselement und reduziert den Druck auf das nötige Maß. Gleichzeitig fängt der gesetzlich vorgeschriebene Wasserfilter jene Feststoffe ein, welche das Wasser naturbedingt mit sich führen kann und sorgt somit für Trinkwasserqualität.

Vorteile

  • Siebeinsatz aus Edelstahl
  • Maschenweite: 80 – 100 µm
  • Inkl. Anschlussholländer
  • Inkl. Membran-Druckreduzierer und Manometer
  • Max. Eingangsdruck: 16 bar
  • Max. Temperatur: 40 °C
  • Nennweiten: von DN 15 bis DN 25
  • ÜA-Kennzeichen
HERZ Armaturen GmbH
HERZ Armaturen GmbH
Neumarkter Straße 33
90584 Allersberg
Deutschland
Telefon:  07191 - 9021-0
www.herz.eu
