Sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist eine der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit, die besonders gut geschützt werden muss. Gesetze, Verordnungen und Regulative definieren die detail­lierten Rahmenbedingungen, um das blaue Gold vor schädlichen Einflüssen zu bewahren.

Im Rahmen der EU-Trinkwasserrichtlinie hat je­der Nationalstaat dafür zu sorgen, dass die Inhalte der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt wer­den. Der österreichische Gesetzgeber hat daher in der „Verordnung des Österreichischen Institutes für Bautechnik über die Baustoffliste ÖA“ vom 15. März 2019 festgelegt, dass Rohre, Formstücke und Gebäudearmaturen in der Trinkwasserversorgung innerhalb eines Gebäudes zwischen der Übergabe­stelle und der Entnahmestelle der ÖNORMEN-Serie B 5014 1-3 entsprechen müssen.

HERZ Armaturen hat von der Registrierungsstelle WIEN-ZERT für alle betroffenen HERZ Trinkwasser­produkte die erforderlichen Registrierungsbeschei­nigungen. Darüberhinaus sind ausgewählte HERZ Produkte mit Qualitätsmarken ausgezeichnet.

Top Einsatzbereiche

Hotellerie / Tourismus

Wohnhausanlagen

Ein-&Mehrfamilienhäuser

Einkaufszentren

Büro & Office

Industrieanlagen

HERZ Trinkwasserfilter mit Druckreduzierer

HERZ Wasserfilter mit Druckreduzierer ist das 2in1 Produkt von Trinkwasseranlagen. Vom Wasserversorger kann das Wasser mit hohem Druck in das System fließen, welcher für die typischen Haushaltsgeräte ein Problem darstellt. HERZ Druckreduzierer dient als ein Sicherheitselement hierfür und reduziert den Druck auf das nötige Maß. Der Einstellbereich liegt zwischen 1,5 - 6 bar. Gleichzeitig fängt der Wasserfilter jene Feststoffe ein, welche das Wasser naturbedingt mit sich führen kann und sorgt somit für beste Trinkwasserqualität. Das Gehäuse ist aus geschmiedetem Messing (Trinkwasser geeignet) und die Filtertasse aus PA 12.

Technische Daten

Max. Eingangsdruck: 16 bar

Max. Betriebstemperatur: 40 °C

Maschenweite: 80 - 100 ^m

Dimensionen: DN 15 - DN 25

Siebeinsatz aus Edelstahl

Reinigen bzw. Ausspülen ohne Entleerung

Inkl. Anschlussholländer

HERZ Systemtrenner

HERZ Systemtrenner dienen zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorien 1 bis 4. Sie arbeiten nach dem Dreikammersystem: Eingangs-,Mittel- und Ausgangs­kammer, welche durch je einen Rückflussverhinderer vonein­ander getrennt sind.

Unter normalen Betriebsbedingungen herrscht in Fließ­richtung von einer Kammer zur anderen ein Druckgefäl­le, wodurch ein Rückfließen verhindert wird. Die Belüf­tung der Mittelkammer erfolgt spätestens dann, wenn das Druckgefälle zwischen Eingangs- und Mittelkammer auf 0,14 bar abgesunken ist. Eventuell zurückgedrücktes, belas­tetes Wasser am ausgangsseitigen Rückflussverhinderer wird dann sicher über das differenzdruckgesteuerte Ablassventil und den Ablauftrichter abgeführt.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 65 °C

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Dimensionen: DN 15 - DN 20

Mit / ohne Druckminderer

HERZ Trinkwasser Mischventil

HERZ Trinkwasser Mischventile sind Sicherheitsarmaturen, welche die Warmwasser-Auslauftemperatur auf den einge­stellten Wert regeln. Warm- und Kaltwasser werden in der Armaturvon einem sehr schnell reagierenden wachsgefüllten Thermostatelement gemischt. Dadurch wird das Risiko un­kontrolliert hoher Wassertemperaturen reduziert und Verbrü­hungen werden verhindert. HERZ Trinkwasser Mischventile ermöglichen eine Temperatursteuerung zwischen 35 - 70 °C und werden entsprechend den Normen EN 1111 und EN 1287 produziert. Sie sind mit geänderter Flussrichtung oder mit wechselseitiger Flussrichtung erhältlich.



Technische Daten

Max. Arbeitsdruck (statisch): 10 bar

Max. Arbeitsdruck (dynamisch): 0,2 - 6 bar

Max. Druckdifferenz (Fließdruck): 2,5 bar

Durchflussbereich: zw. 4 - 42 l/min

Max. Wassereintrittstemperatur: 85 °C

Einstellbereich: 38 - 48/50/70 °C

HERZ STRÖMAX-GNW Strangregulierventil

Strangregulierventile ermöglichen eine präzise Kontrolle des Durchflusses in einzelnen Strängen wodurch an jedem Strang der benötigte Widerstand für das Wasser entsteht und alle Verbraucher im System die erforderliche Wasserzu­fuhr erhalten. Durch die präzise Kontrolle des Durchflusses tragen Strangregulierventile dazu bei, den Energieverbrauch in Wasserversorgungssystemen zu optimieren. Dies ist be­sonders wichtig in Bezug auf Pumpensysteme, die für den Transport des Wassers durch die Anlage verantwortlich sind. Durch den Einsatz von Strangregulierventilen können Proble­me wie unzureichender Wasserdurchfluss, Überlastung von Leitungen und ineffiziente Ressourcennutzung vermieden werden. HERZ Strangregulierventile sind mit Messblende für Trinkwasseranlagen in Schräg- und Geradsitzform sowie mit liniearer oder gleichprozentiger Kennlinie vorhanden. Je nach Kundenwunsch sind einige Strangregulierventile mit einer di­gitalen Anzeige der Voreinstellstufe im Handradfenster sowie mit steigender oder nichtsteigender Spindel erhältlich.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 85 °C

Max. Betriebsdruck: 25 bar

Dimensionen: DN 15 - DN 50

Spindelabdichtung mit zwei O-Ringen

Stufenlose Einstellung inkl. Hubbegrenzung

Messventile entlang einer Achse für beste Zugänglichkeit

Deutlich lesbare Anzeige der Einstellung am Handradschaft

HERZ Zirkulationstemperaturbegrenzer

Der HERZ-Zirkulationstemperaturbegrenzer ist ein thermost­atisches Drosselventil für Trinkwassersysteme mit Umwälz­pumpe in Form eines Proportionalreglers ohne Hilfsenergie. Die Mediumstemperatur der Zirkulationsleitung wird gere­gelt und automatisch für die Verteilung des Warmwassers bei mehreren Strängen (soweit vorhanden) gesorgt. Die zir­kulierende Wassermenge wird auf die jeweils erforderliche Menge zur Konstanthaltung derTemperatur begrenzt und die Zirkulationsverluste werden minimiert. Durch das integrierte Thermoelement wird die Wassertemperatur im Rücklauf ge­regelt, wodurch hohe Kosten vermieden werden. Die Armatur ist ebenfalls für die Legionellenspülung des Systems einzuset­zen.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 80 °C

Max. Betriebsdruck: 10 bar

HERZ Wasserzählergarnitur

HERZ Wasserzählergarnitur ist die kompakte Lösung für einen einfachen Wasserzählereinbau. Sie übernimmt die auftretenden Kräfte bei nicht eingebautem Wasserzähler. Durch den Einbau von je einem Absperrventil vor und nach dem Wasserzähler ist es möglich, diesen nach Absperren der beiden Ventile auszutauschen. Bestehend aus zwei Absperrarmaturen, einem Rückflussverhinderer und einem Entleerventil sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Komponenten mit österreichischer Qualität in einem Produkt vereint. Der im Absperrventil eingebaute Rückflussverhinderer verhindert rückfließendes Wasser in das primäre Trinkwassernetz. Die Absperrventile bestehen aus entzinkungsbeständigem Messing und werden mit nichtsteigender Spindel inklusiver Spindelabdichtung mit Doppel-O-Ring ausgeführt.

Technische Daten