HERZ: TRINKWASSER-ARMATUREN
Sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist eine der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit, die besonders gut geschützt werden muss. Gesetze, Verordnungen und Regulative definieren die detaillierten Rahmenbedingungen, um das blaue Gold vor schädlichen Einflüssen zu bewahren.
Im Rahmen der EU-Trinkwasserrichtlinie hat jeder Nationalstaat dafür zu sorgen, dass die Inhalte der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Der österreichische Gesetzgeber hat daher in der „Verordnung des Österreichischen Institutes für Bautechnik über die Baustoffliste ÖA“ vom 15. März 2019 festgelegt, dass Rohre, Formstücke und Gebäudearmaturen in der Trinkwasserversorgung innerhalb eines Gebäudes zwischen der Übergabestelle und der Entnahmestelle der ÖNORMEN-Serie B 5014 1-3 entsprechen müssen.
HERZ Armaturen hat von der Registrierungsstelle WIEN-ZERT für alle betroffenen HERZ Trinkwasserprodukte die erforderlichen Registrierungsbescheinigungen. Darüberhinaus sind ausgewählte HERZ Produkte mit Qualitätsmarken ausgezeichnet.
Top Einsatzbereiche
- Hotellerie / Tourismus
- Wohnhausanlagen
- Ein-&Mehrfamilienhäuser
- Einkaufszentren
- Büro & Office
- Industrieanlagen
HERZ Trinkwasserfilter mit Druckreduzierer
HERZ Wasserfilter mit Druckreduzierer ist das 2in1 Produkt von Trinkwasseranlagen. Vom Wasserversorger kann das Wasser mit hohem Druck in das System fließen, welcher für die typischen Haushaltsgeräte ein Problem darstellt. HERZ Druckreduzierer dient als ein Sicherheitselement hierfür und reduziert den Druck auf das nötige Maß. Der Einstellbereich liegt zwischen 1,5 - 6 bar. Gleichzeitig fängt der Wasserfilter jene Feststoffe ein, welche das Wasser naturbedingt mit sich führen kann und sorgt somit für beste Trinkwasserqualität. Das Gehäuse ist aus geschmiedetem Messing (Trinkwasser geeignet) und die Filtertasse aus PA 12.
Technische Daten
- Max. Eingangsdruck: 16 bar
- Max. Betriebstemperatur: 40 °C
- Maschenweite: 80 - 100 ^m
- Dimensionen: DN 15 - DN 25
- Siebeinsatz aus Edelstahl
- Reinigen bzw. Ausspülen ohne Entleerung
- Inkl. Anschlussholländer
HERZ Systemtrenner dienen zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorien 1 bis 4. Sie arbeiten nach dem Dreikammersystem: Eingangs-,Mittel- und Ausgangskammer, welche durch je einen Rückflussverhinderer voneinander getrennt sind.
Unter normalen Betriebsbedingungen herrscht in Fließrichtung von einer Kammer zur anderen ein Druckgefälle, wodurch ein Rückfließen verhindert wird. Die Belüftung der Mittelkammer erfolgt spätestens dann, wenn das Druckgefälle zwischen Eingangs- und Mittelkammer auf 0,14 bar abgesunken ist. Eventuell zurückgedrücktes, belastetes Wasser am ausgangsseitigen Rückflussverhinderer wird dann sicher über das differenzdruckgesteuerte Ablassventil und den Ablauftrichter abgeführt.
Technische Daten
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Dimensionen: DN 15 - DN 20
- Mit / ohne Druckminderer
HERZ Trinkwasser Mischventile sind Sicherheitsarmaturen, welche die Warmwasser-Auslauftemperatur auf den eingestellten Wert regeln. Warm- und Kaltwasser werden in der Armaturvon einem sehr schnell reagierenden wachsgefüllten Thermostatelement gemischt. Dadurch wird das Risiko unkontrolliert hoher Wassertemperaturen reduziert und Verbrühungen werden verhindert. HERZ Trinkwasser Mischventile ermöglichen eine Temperatursteuerung zwischen 35 - 70 °C und werden entsprechend den Normen EN 1111 und EN 1287 produziert. Sie sind mit geänderter Flussrichtung oder mit wechselseitiger Flussrichtung erhältlich.
Technische Daten
- Max. Arbeitsdruck (statisch): 10 bar
- Max. Arbeitsdruck (dynamisch): 0,2 - 6 bar
- Max. Druckdifferenz (Fließdruck): 2,5 bar
- Durchflussbereich: zw. 4 - 42 l/min
- Max. Wassereintrittstemperatur: 85 °C
- Einstellbereich: 38 - 48/50/70 °C
HERZ STRÖMAX-GNW Strangregulierventil
Strangregulierventile ermöglichen eine präzise Kontrolle des Durchflusses in einzelnen Strängen wodurch an jedem Strang der benötigte Widerstand für das Wasser entsteht und alle Verbraucher im System die erforderliche Wasserzufuhr erhalten. Durch die präzise Kontrolle des Durchflusses tragen Strangregulierventile dazu bei, den Energieverbrauch in Wasserversorgungssystemen zu optimieren. Dies ist besonders wichtig in Bezug auf Pumpensysteme, die für den Transport des Wassers durch die Anlage verantwortlich sind. Durch den Einsatz von Strangregulierventilen können Probleme wie unzureichender Wasserdurchfluss, Überlastung von Leitungen und ineffiziente Ressourcennutzung vermieden werden. HERZ Strangregulierventile sind mit Messblende für Trinkwasseranlagen in Schräg- und Geradsitzform sowie mit liniearer oder gleichprozentiger Kennlinie vorhanden. Je nach Kundenwunsch sind einige Strangregulierventile mit einer digitalen Anzeige der Voreinstellstufe im Handradfenster sowie mit steigender oder nichtsteigender Spindel erhältlich.
Technische Daten
- Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Max. Betriebsdruck: 25 bar
- Dimensionen: DN 15 - DN 50
- Spindelabdichtung mit zwei O-Ringen
- Stufenlose Einstellung inkl. Hubbegrenzung
- Messventile entlang einer Achse für beste Zugänglichkeit
- Deutlich lesbare Anzeige der Einstellung am Handradschaft
HERZ Zirkulationstemperaturbegrenzer
Der HERZ-Zirkulationstemperaturbegrenzer ist ein thermostatisches Drosselventil für Trinkwassersysteme mit Umwälzpumpe in Form eines Proportionalreglers ohne Hilfsenergie. Die Mediumstemperatur der Zirkulationsleitung wird geregelt und automatisch für die Verteilung des Warmwassers bei mehreren Strängen (soweit vorhanden) gesorgt. Die zirkulierende Wassermenge wird auf die jeweils erforderliche Menge zur Konstanthaltung derTemperatur begrenzt und die Zirkulationsverluste werden minimiert. Durch das integrierte Thermoelement wird die Wassertemperatur im Rücklauf geregelt, wodurch hohe Kosten vermieden werden. Die Armatur ist ebenfalls für die Legionellenspülung des Systems einzusetzen.
Technische Daten
- Max. Betriebstemperatur: 80 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
HERZ Wasserzählergarnitur ist die kompakte Lösung für einen einfachen Wasserzählereinbau. Sie übernimmt die auftretenden Kräfte bei nicht eingebautem Wasserzähler. Durch den Einbau von je einem Absperrventil vor und nach dem Wasserzähler ist es möglich, diesen nach Absperren der beiden Ventile auszutauschen. Bestehend aus zwei Absperrarmaturen, einem Rückflussverhinderer und einem Entleerventil sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Komponenten mit österreichischer Qualität in einem Produkt vereint. Der im Absperrventil eingebaute Rückflussverhinderer verhindert rückfließendes Wasser in das primäre Trinkwassernetz. Die Absperrventile bestehen aus entzinkungsbeständigem Messing und werden mit nichtsteigender Spindel inklusiver Spindelabdichtung mit Doppel-O-Ring ausgeführt.
Technische Daten
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Dimensionen: DN 20 - DN 50
- Stabiler Aufbau mit offenem verzinkten Stahlblechbügel
- Längenausgleich für einfachen Wasserzählereinbau