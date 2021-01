Um Kondensatbildung durch Abkühlung des Wasserdampfs sowie die darin gelösten teerhaltigen Stoffe im Abgas vorzubeugen, wird die Kesselrücklauftemperatur angehoben. Dies wird dadurch erreicht, dass direkt vom Kesselvorlauf heißes Wasser dem Kesselrücklauf beigemischt wird und der Kesselkörper sowie das Rauchgas auf einem Mindesttemperaturniveau gehalten werden. Die Entstehung von Kaltbereichen im Wärmeerzeuger und Rauchfang werden durch den Einsatz des HERZ Mischventils TEPLOMIX verhindert.



Das Thermostatventil TEPLOMIX arbeitet vollkommen selbstständig und ohne Hilfsenergie. Der werkseitig voreingestellte Wert der gewünschten Mischtemperatur wird innerhalb einer regeltechnischen Hysterese konstant gehalten.

Vorteile

Das Mischventil TEPLOMIX schützt Kessel und Rauchfang vor Korrosion durch Kondensatausfall und damit verbundenen, teerförmigen und aggressiven Oberflächenbelag. Sowohl Kesselleistung als auch Wirkungsgrad werden erhalten, die Entstehung von leicht entflammbaren Substanzen werden vermieden.

Das HERZ Mischventil TEPLOMIX ist in den Nennweiten DN 25 und DN 32, PN 16, flachdichtend ausgeführt und jeweils in den Varianten mit festem Bypass (1 7766 03 und 1 7766 04) bzw. mit Schließfunktion am Bypass (1 7766 13 und 1 7766 14) erhältlich.

Durch Entfernen des Stopfens R3/8 an der Ventilunterseite und Einbau eines Entleerungsventiles ist das Entleeren und Entschlammen der Heizanlage möglich.





