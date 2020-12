Gut geschützt

HERZ-Systemtrenner arbeiten nach dem Dreikammersystem, wobei eine zur Atmosphäre belüftbare Mittelkammer durch je einen Rückflussverhinderer gegenüber der Eingangskammer und der Ausgangskammer getrennt ist. Unter normalen Betriebsbedingungen herrscht von einer Kammer zur jeweils anderen Kammer in Fließrichtung ein Druckgefälle, sodass ein Rückfließen verhindert wird. Sinkt das Druckgefälle zwischen Eingangskammer und Mittelkammer auf 0,14 bar oder weniger, wird die Mittelkammer zur Atmosphäre entlüftet. Es entsteht eine wasserfreie Zone zwischen Trinkwasseranschluss und der Flüssigkeit nach dem Systemtrenner.

Wir haben die Lösung

Im umfangreichen HERZ-Produktsortiment finden Sie Systemtrenner für Entnahmestellen und für Standrohre in verschiedenen Dimensionen. Komplette Systemtrennerkombinationen in mehreren Ausführungen und mit erweiterten Funktionen (zB inklusive eines Druckreduzierers) ermöglichen auch das Be- und Nachfüllen von Anlagen.





Details zu den HERZ-Systemtrennern finden Sie in der Broschüre „Sicherungsarmaturen für Trinkwasserinstallationen“ sowie auf www.herz.eu