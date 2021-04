Zum sofortigen Eintritt suchen wir Unterstützung als

Lagerist (m/w/d), (Ref.Nr. 11-LA-03)

Aufgabengebiet:

Mitarbeit und Verantwortung für den Lager- und Wareneingangsbereich, Warenübernahme und Qualitätskontrolle, Einlagerung, Auslagerung und Kommissionierung der Artikel, Versandvorbereitung, Mitarbeit bei der Abwicklung von Inventuren

Wir erwarten:

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Lagerlogistik von Vorteil, Idealerweise Erfahrung in den Bereichen Lager und/oder Verpackung, Abgeschlossener Präsenzdienst, Staplerführerschein, Grundkenntnisse MS Office, Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein, Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, Belastbarkeit und technisches Verständnis, Unternehmerisches Denken und Handeln

Leiter Lager-Logistik-Versand (m/w/d) (Ref.Nr. 11-LLLV-03)

Aufgabengebiet:

Planung, Steuerung und Optimierung der Logistikwege, Führung des Lagerteams, Logistik-Kostenrechnung zur Ermittlung des Optimums, Warenannahme, Übernahme und Prüfung, Erfassung der Warenbewegung im Betriebssystem, Koordination der Materialressourcen im Lagerbereich inkl. Instandhaltungsaufgaben und Organisation notwendiger Reparaturen und Wartungen, Lagerhaltung, Bestandsmanagement und Kommissionierung, Ein- und Auslagerung von Produkten, Sicherstellung Ordnung und Sauberkeit im Lagerbereich (inkl. Organisation der Abfallwirtschaft)

Wir erwarten:

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Lagerlogistik oder mehrjährige Erfahrung im Tätigkeitsfeld, Weiterentwicklung bestehender Logistikwege und Systeme, Abgeschlossener Präsenzdienst, Staplerführerschein (Kranschein), Sicherer Umgang mit MS Office und ERP Programmen, Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein, Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, Belastbarkeit und technisches Verständnis, Unternehmerisches Denken und Handeln

Sachbearbeiter Service-Disposition (m/w/d) (Ref.Nr. 11-SSD-03)

Aufgabengebiet:

Telefonische Kunden- und Service-Außendienst-Teambetreuung, Direkter Ansprechpartner für Kunden und Außendienst, Erstellung von Angeboten und Ersatzteilbestellungen, Einteilung von Montagen, Inbetriebnahmen und Wartungen, Beschwerdemanagement, Allgemeine administrative Tätigkeiten

Wir erwarten:

Idealerweise abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung, Sicherer Umgang mit MS Office und ERP Programmen (Navision-Kenntnisse von Vorteil), Englischkenntnisse von Vorteil, Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise, Organisationstalent, Technisches Verständnis, Teamgeist und Belastbarkeit

Sachbearbeiter Verkaufs-Innendienst (m/w/d) (Ref.Nr. 11-SVI-01)

Aufgabengebiet:

Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen, Angebotserstellung in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten, Aktive Betreuung unserer Geschäftskunden auch bei technischen Fragen, schriftlich, telefonisch und per E-Mail, teilweise auch in englischer Sprache, Bearbeitung von Kundenreklamationen und Erstellung von Gutschriften, Aktive Marktbetreuung gemeinsam mit dem Vertriebsnetzwerk und Außendienst, Auftragsabwicklung und Projektmanagement

Wir erwarten:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Erfahrung im Bereich Projektabwicklung von Vorteil, Hohe Kundenorientierung, Selbstsicheres Auftreten, Flexibilität und Selbstverantwortung, Lernfähigkeit, logisches Denkvermögen, eigenständige Problemlösung und selbständiges Arbeiten, Gute Office-Kenntnisse Grundkenntnisse,

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

Technischer Vertriebsinnendienst (m/w/d) (Ref.Nr. 11-TVI-01)

Aufgabengebiet:

Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit im Vertriebsteam, Bearbeitung von Ausschreibungen,

Angebotslegung und Unterstützung der Vertriebsaußendienstmitarbeiter, Erstellung von Auftrags- und Detailplänen,

Erarbeitung, Interpretation und Bereitstellung von Hydraulikschemen und Datenblätter, Mitarbeit an internen Projekten und Abwicklung von Projekten

Wir erwarten:

Studium, Techniker oder Meister (idealweise in branchennahen Bereichen), Einschlägige Erfahrung im Bereich Projektabwicklung von Vorteil, Hohe Kundenorientierung, Selbstsicheres Auftreten, Flexibilität und Selbstverantwortung, Lernfähigkeit, logisches Denkvermögen, eigenständige Problemlösung und selbständiges Arbeiten, Gute Office-Kenntnisse und AutoCAD Grundkenntnisse, Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

Genauigkeit sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit setzen wir voraus.