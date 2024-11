Arbeitsalltag im Krieg

In der Ukraine passt sich der Arbeitsalltag den häufigen Luftangriffsalarmen an. Bei einem Sirenenalarm müssen alle Mitarbeiter in einen Schutzraum gehen. Dies gilt für alle Unternehmen in der Ukraine und wirkt sich unweigerlich auf die Qualität und die Ergebnisse der Arbeit aus.

Das Mobilisierungsgesetz führt zu einer starken Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Männern in der Ukraine. Ein persönlicher Austausch mit unseren Partnern ist kaum möglich, vor allem in der westlichen Region. Das hat spürbare Auswirkungen auf den Umsatz. Um unsere Ziele zu erreichen sind größere Anstrengungen erforderlich. Die Suche nach weiblichen Talenten in der Branche ist sehr stark gestiegen. Wir haben einen starken Mangel im gesamten Land an männlichen Arbeitskräften, vor allem in den Bereichen Logistik, Bauwesen und Transport.

Der Baumarkt in der Ukraine stagniert, vor allem im Osten und Süden, wo die Umsätze spürbar zurückgehen. Transportkosten sind drastisch gestiegen, in einigen Fällen auf das Doppelte, und die reduzierte Verfügbarkeit von Transportmitteln verzögert die Lieferzeiten um ein bis zwei Wochen.

Seit 2022 ist die Bevölkerung der Ukraine um 10 Millionen zurückgegangen, was auf die Abwanderung von Flüchtlingen, einen Rückgang der Geburtenraten und die kriegsbedingte Sterblichkeit zurückzuführen ist. Auch das HERZ Team ist davon nicht unberührt geblieben: Leider haben wir den Leiter der technischen Abteilung im Krieg verloren. Viele Mitarbeiter haben das Land verlassen oder sind an die Front gegangen. Ständige Angriffe auf die Energieinfrastruktur belasten das Land zusätzlich und verschärfen die Energiekrise, insbesondere in den kalten Wintermonaten. Trotz all dieser Herausforderungen bleibt HERZ Ukraine jedoch entschlossen, an seinen Zielen festzuhalten und sich den veränderten Bedingungen anzupassen.