Mit einer langen Geschichte im Libanon sieht sich HERZ heute mit einer stark reduzierten Präsenz konfrontiert. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah, der 2024 stark eskalierte, war nicht überraschend. Ein Schlüsselmoment war die gezielte Tötung mehrerer Hisbollah-Kommandanten durch Israel, um die Abschreckung zu stärken. Die Reaktionen sind komplex: Während Israel diese Angriffe als notwendig erachtet, um die Bedrohung durch die Hisbollah zu verringern, gibt es im Libanon unterschiedliche Meinungen über die Gruppe. Einige sehen die Hisbollah als Verteidiger, andere als Manipulator, der die Souveränität des Landes gefährdet. Zudem wird der Iran als Unterstützer der Hisbollah immer offensichtlicher, was die Spannungen in der Region weiter anheizt. Die geopolitischen Auswirkungen betreffen nicht nur die Sicherheit Israels und des Libanon, sondern gefährden auch das gesamte regionale Gleichgewicht.

HERZ langjähriger Partner Loutfi Hert berichtet direkt aus Beirut für unsere Leser, wie die tatsächliche Situation im Libanon ausschaut:

Der Alltag im Krieg

Das tägliche Leben ist hier dramatisch: Wir warten auf die Warnungen der israelischen Armee – wenn wir Glück haben, werden uns manchmal 15 Minuten eingeräumt, um unsere Häuser und Habseligkeiten zu verlassen, bevor größere Angriffe stattfinden. Die Menschen stürmen Supermärkte und Tankstellen, um Lebensmittel für ihre Familien zu besorgen und ihre Autos aufzutanken, um in „sicherere Gebiete“ zu fliehen – sofern sie es sich überhaupt leisten können. Seit dem Bankencrash 2019 wurden uns unsere Ersparnisse genommen; die Banken zahlen nur noch lächerliche Summen aus. Das ist der größte Bankraub der jüngeren Geschichte

Schatten des Krieges:

Verwüstung und Unsicherheit im Libanon

Im Süden des Libanon werden dabei modernste Waffen und Phosphorbomben eingesetzt. Nicht nur ganze Dörfer und weite Gebiete im Süden des Libanon und in den südlichen Vororten von Beirut werden vollständig zerstört, sondern auch jahrtausendealte Olivenhaine und landwirtschaftliche Flächen. Wenn diese Welle der Gewalt endet, werden viele Menschen nichts mehr haben, wohin sie zurückkehren können. Die Menschen sind zutiefst verängstigt, verloren und besorgt über die kommenden Stunden, während der Winter vor der Tür steht. Dieser Teil des Landes ist fast entvölkert.

Die Hisbollah und ihre dominierende Rolle im Libanon

Die Hisbollah entstand ursprünglich während der Besetzung des Südlibanons durch Israel, als anderen Parteien im Zuge des Abkommens zur Beendigung des Bürgerkriegs der Besitz von Waffen verboten wurde. Finanziell vollständig vom Iran unterstützt, nutzt Iran die Hisbollah, um seinen Einfluss im Nahen Osten weiter zu festigen. Hisbollah kontrolliert nicht nur die Politik und Wirtschaft des Landes, sondern auch die Entscheidung über Krieg und Frieden. Die korrupte Struktur führt dazu, dass die Libanesen selbst unter den Konsequenzen dieser Gewalt leiden und Opfer dieses Systems werden.

Brücken der Solidarität in einer gespaltenen Gesellschaft

Als die jüngste Welle der Gewalt begann, zeigten die libanesischen Bürger trotz tiefer politischer Spaltung, die über Jahre hinweg als Teil einer korrupten Struktur gewachsen ist, große Solidarität. Sie öffneten ihre Herzen, Häuser, Schulen und öffentliche Plätze für die unschuldigen Opfer der Angriffe.

Der einst als "Paris des Nahen Ostens" gefeierte Hauptstadt Libanons, geprägt von glorreichen Tagen, wurde durch Jahrzehnte des Bürgerkriegs und die Einmischung sowohl lokaler als auch internationaler Kräfte weiter gespalten, was die Konflikte im Land bis heute anheizt und die Bevölkerung zunehmend entzweit. Beirut ist heute wie ein riesiges Flüchtlingslager. Im gesamten Land wurden über 1,5 Millionen Libanesen gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben, was fast 25 % der Gesamtbevölkerung ausmacht. Hinzu kommen fast eine Million syrische Flüchtlinge, die vor dem anhaltenden Konflikt in Syrien zu uns geflohen sind, der sich auch auf den Libanon ausgewirkt hat.

Die Aussicht auf die Zukunft

Es ist offensichtlich, dass dem Libanon nach Kriegsende kein Geld für den Wiederaufbau gegeben wird, es sei denn, es kommt zu einem dramatischen Regierungswechsel und die korrupte Herrschaft wird beendet. Andernfalls werden wir zum neuen Kabul des Nahen Ostens.

Ich persönlich fürchte, dass, wenn dieser Krieg nicht bald endet und nichts Positives daraus hervorgeht, dies das traurige Ende eines großartigen Landes bedeuten könnte, das zu oft auseinandergerissen wurde und möglicherweise als klinisch tot angesehen wird.

- Loutfi Hert

Geschäftsführer

Sami Hert & Sons SARL

HERZ News bedankt sich für den authentischen Einblick in die aktuelle Situation im Libanon und hofft auf ein baldiges Ende des Krieges, um der zivilen Bevölkerung Frieden und Stabilität zu bringen. Wir stehen in Gedanken und Solidarität mit all jenen, die unter den gegenwärtigen Herausforderungen leiden.