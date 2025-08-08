Pumpen spielen eine zentrale Rolle in Heiz- und Kühlsystemen. Sie sorgen dafür, dass das Wasser von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen trans- portiert wird. Die Auswahl der Pumpe sowie die optimal abgestimmte Regelung tragen zur Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit der Anlage bei. Für einen reibungslosen Ablauf und effiziente Zirkulation benötigt die Anlage jedoch eine Vielzahl von anderen Komponenten rund um die Pumpe wie beispielsweise Absperrkugelhähne, Thermometer, Rückflussverhinderer, Regulierventile, Mischer, etc. Das Planen und Montieren einzelner Komponente erfordert jedoch viel Zeit und Platz. HERZ PUMPFIX ist hierfür die kompakte und zeitsparende Lösung für jede Anlage.

Das unverzichtbare Produkt der Heizungsanlage

HERZ PUMPFIX Anschlussgruppen sind kompakte Systemeinheiten mit Absperr- und Sicherheitsarmaturen sowie Regel- und Reguliereinrichtungen zur Verbindung von Energieerzeugern und Versorgungskreisläufen in der Gebäudetechnik. Die Komponenten in HERZ PUMPFIX sind Bestandteile jeder Anlage, doch das Anbringen der einzelnen Teile kostet viel Zeit und Platz, sowohl in der Planung als auch bei der Umsetzung.

Umwälzpumpe, Absperrhähne, Temperaturanzeiger, Rückflussverhinderer, Mischventil mit manueller Verstellung und 3-Punkt Stellantrieb, Membransicherheitsventil sowie Entlüftungsarmaturen sind notwendige Bestandteile einer funktionstüchtigen Anlage. Da bleibt einem beim Lesen schon die Luft weg, die Montage der einzelnen Teile will man sich nicht vorstellen. Daher bietet HERZ die kompakte Systemeinheit PUMPFIX an.

Für jede Situation gewappnet

Die Produktfamilie PUMPFIX besteht aus mehreren Mitgliedern, die für jede Heizsituation speziell vorgefertigt sind. Alle Pumpengruppen können wahlweise mit oder ohne elektronische Umwälzpumpe bestellt werden. Für die Wärmedämmung aller Pumpengruppen wird mit der maßgeschneiderten Isolierbox gesorgt. HERZ bietet ein großes Zubehör für die Pumpengruppen an. Von Verteiler aus Stahlblech im Zweikammersystem, Überströmventil zum Einbau zwischen Vor- und Rücklauf, hydraulische Weiche aus Stahlblech, Anschluss-Set aus Wellrohr, Befestigungsbügel für die Aufnahme von Druckausdehnungsgefäßen bis hin zu Stellantrieben bietet HERZ all die nötigen Zubehörteile in europäischer Qualität.

PUMPFIX Mix

Pumpengruppe für die elektronische Regelung der Heizkreistemperatur. Ideal für moderne Anlagen mit Flächenheizungen oder kombinierten Heizsystemen. HERZ PUMPFIX Mix verfügt über einen Mischermotor für eine 3-Punkt-Regelung. Somit ist das System auf unterschiedliche Heizverhältnisse (Volllast und Teillast) ideal vor- bereitet und arbeitet jederzeit effizient.

Bestandteile:

Thermometerkugelhähne mit Absperrventil (0 - 120 °C)

Überströmventil (Zubehör)

Distanzstück mit Rückschlagventil

3-Wege-Mischer mit Bypass (DN25)

Mischermotor für 3-Punkt-Regelung

Wärmedämmung

Abstand VL/RL: 125 mm

PUMPFIX Direct

Pumpengruppe für einen direkten Heizkreis oder direkte Verbindung zwischen der Wärmequelle und dem Radiator mit einem Absperrventil als Anschlussteil.

Bestandteile:

Thermometerkugelhähne mit Absperrventil (0 - 120 °C)

Distanzstück mit Rückschlagventil

Anschlussteil mit Absperrventil

Wärmedämmung

Abstand VL/RL: 125 mm

PUMPFIX Constant

Pumpengruppe für thermostatische Regelung der Heizkreistemperatur. Das Mischventil kann anhand des integrierten Thermostatkopfes mit Anlegefühler einfach bedient werden.

Bestandteile:

Thermometerkugelhähne mit Absperrventil (0 - 120 °C)

Distanzstück mit Rückschlagventil

Mischventil mit Thermostatkopf mit Anlegefühler

Wärmedämmung

Abstand VL/RL: 125 mm

PUMPFIX Solar

Pumpengruppe für Solarsysteme Bestandteile:

Thermometerkugelhähne mit Absperr- und Rückschlagventil (0 - 150 °C)

Anschluss für Ausdehnungsgefäß

Volumenstromregler 4 - 24 l/min

Mit Schauglas und Entleerung

Distanzstück mit Entlüftung

Inkl. Sicherheitsventil 6 bar und Manometer

Wärmedämmung

