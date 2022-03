Pressemeldung

Auch dieses Jahr ist HERZ Armaturen auf der webuild in Wels mit dabei und wird auf dem Messestand nicht nur Neuheiten und Innovationen wie Wohnungsübergabestationen, Strangregulierventile, Trinkwasserarmaturen und die HerzCon – innovativer Direktanschluss für Fan Coils den Kunden präsentieren, sondern auch weitere Herz-Produkte wie Kugelhähne, Differenzdruck- und Volumenstromregler, PUMPFIX Pumpengruppen werden vorgestellt.

Der Messeauftritt wird gemeinsam mit der HERZ Energietechnik abgehalten. Die HERZ Energietechnik überzeugt mit umweltfreundlichen Heizsystemen und bietet sowohl im Bereich Wärmepumpe als auch Biomasseanlagen innovative Heizlösungen an.

Bequemes und komfortables Heizen: Die HERZ Holzvergaserkessel firestar überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und innovativer Technik. Mit 4 Leistungsgrößen von 18 bis 40 kW und bewährter Regelung besticht die Anlage vor allem durch Komfort und die einfache Bauweise. Die einzigartige Doppelwirbelbrennkammer, der große Füllschacht sowie die eingebaute Lambdasonde ermöglichen eine energiesparende Verbrennung und eine lange Brenndauer. Die praktische Reinigung der Wärmetauscher sorgt für sparsamen Brennstoffverbrauch und einen konstant hohen Wirkungsgrad. Bei allen HERZ Holzvergaserkesseln gilt: Heizen mit Halbmeterscheitern!

Staubreduktion mit der HERZ firematic-E (für Hackgut und Pellets): Da das Thema Staubemissionen in Zukunft immer wichtiger und auch gesetzliche, dauerhafte Emissionsgrenzwerte immer strenger werden, bietet die Adaptierung des neuen innovativen Elektro-Filters an einer HERZ firematic die Möglichkeit geringste Staubemissionen im dauerhaften Betrieb zu gewährleisten. Vorteil dieser Lösung ist, dass das Filtersystem komplett in die Anlage integriert ist und dadurch platzsparend eingesetzt werden kann. Gemeinsam in Kombination mit dem Verbrennungs- und Wärmetauschersystem der firematic Reihe ergeben sich damit auch bei schwierigen und staubreichen Brennstoffen dauerhaft niedrige Ergebnisse im Bereich Grob- und Feinstaubabscheidung.

Die kompakte Gesamtlösung eines Heizungssystems: Die Luft/Wasser Wärmepumpe commotherm LWi-Split R32 besticht durch die neueste Split-Inverter Technologie, was bedeutet, dass der Kompressor der Wärmepumpe moduliert. Der Vorteil besteht in einer perfekten Anpassung der Heizleistung der Wärmepumpe an die aktuelle Außentemperatur und garantiert hervorragende Energieeffizienz, auch bei niedrigen Außentemperaturen. Mit der innenaufgestellten Warmwasserunit und dem integrierten Warmwasserspeicher bildet die LWi-Split eine Gesamtlösung eines Heizungssystems. Die Anlage ist neben Heiz- und Warmwasserbetrieb auch im Kühlbetrieb effizient.

Lassen Sie sich von unseren Fachleuten über Neuheiten aus dem Hause HERZ beraten. Wir freuen uns Sie von 06. bis 10. April 2022 in Halle H20 auf dem Stand A420 begrüßen zu dürfen.

