Pressemeldung

Die österreichische Herz-Gruppe mit deren Fokus auf Energieeffizienz und damit verbundenen Produktionen von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen und ist in dieser Form in Europa einzigartig strukturiert. Die Herz-Gruppe verfügt über 40 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern, ist weltweit aktiv und beschäftigt über 3.500 MitarbeiterInnen.

Innovative Technologien von HERZ!

Dieses Jahr ist die HERZ Energietechnik auch auf der IFH in Nürnberg wieder mit dabei und überzeugt mit umweltfreundlichen Heizsystemen und bietet im Bereich Biomasseanlagen innovative Heizlösungen an.

Nachhaltige Brennwerttechnologie – der innovative Pelletsbrennwertkessel pelletstar CONDENSATION 10-101 kW

In Zeiten von „raus aus fossilen Brennstoffen“ ist die Pelletsheizung eine der modernsten Arten, das eigene Heim mit umweltfreundlicher Wärme zu versorgen. Besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser ist eine Pelltsheizung eine günstige und nachhaltige Alternative zu Heizöl.

Der HERZ Pelletskessel mit Brennwerttechnik findet aufgrund seiner innovativen Technologie großen Absatz. Die Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau und die hochwertigen Anlagenkomponenten ergeben eine Effizienzsteigerung der Pelletanlagen sowie sehr niedrige Emissionswerte – ganz nach dem Motto „Wirkungsgrad steigern, Emissionen senken“. Die äußert kompakte Anlage ist sowohl für den Neubau als auch für eine Modernisierung die ideale Lösung. Die Wärmeverteilung kann über ein Niedertemperatursystem (Fußbodenheizung) oder ein Hochtemperatursystem (Heizkörper) erfolgen. Je nach Anforderung liefert der pelletstar CONDENSATION die richtige Temperatur. Dank modularer Bauweise kann die Einbringung der Brennwertkessel nun noch einfacher erfolgen. Ein unverwüstliches Herz aus Edelstahl – der gesamte Kesselkörper sowie die Brennkammer und der Wärmetauscher sind aus Edelstahl gefertigt. Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt die serienmäßig eingebaute Lambdasonde für perfekte Verbrennungswerte, auch bei unterschiedlichen Brennstoffqualitäten.

Staubreduktion mit der HERZ firematic-E (für Hackgut und Pellets): Da das Thema Staubemissionen in Zukunft immer wichtiger und auch gesetzliche, dauerhafte Emissionsgrenzwerte immer strenger werden, bietet die Adaptierung des neuen innovativen Elektro-Filters an einer HERZ firematic 80-501 kW die Möglichkeit geringste Staubemissionen zu gewährleisten. Vorteil dieser Lösung ist, dass das Filtersystem komplett in die Anlage integriert ist und dadurch platzsparend eingesetzt werden kann. Gemeinsam in Kombination mit dem Verbrennungs- und Wärmetauschersystem der firematic Reihe ergeben sich damit auch bei schwierigen und staubreichen Brennstoffen dauerhaft niedrige Ergebnisse im Bereich Grob- und Feinstaubabscheidung.

Bewährte Technik kombiniert – HERZ pelletfire 20-40 kW

Das Multifunktionswunder pelletfire ist mit 3 Leistungsgrößen von 20 bis 40 kW eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Holzvergaserkessel und Pelletskessel. Durch die separaten Brennkammern kann flexibel, je nach Bedarf, zwischen Scheitholz- und Pelletsbetrieb umgeschaltet werden. Wird nach Abbrennen des Scheitholzes noch Wärme vom Pufferspeicher bzw. von den Heizkreisen benötigt, wird der Heizbetrieb automatisch mit Pellets fortgesetzt. Für noch mehr Komfort sorgt die Möglichkeit der automatischen Zündung, welche nicht nur Pellets, sondern auch Scheitholz je nach Erfordernis automatisch entzündet.

Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt die serienmäßig eingebaute Lambdasonde ebenso beim pelletfire für perfekte Verbrennungswerte. Die Wärmetauscherflächen werden automatisch durch die integrierten Turbulatoren (die sich heben und senken) auch während des Heizbetriebes gereinigt und sauber gehalten. Ein gleichbleibend hoher Wirkungsgrad durch gereinigte Wärmetauscherflächen sorgt somit für niedrigen Brennstoffverbrauch.

Pelletsbrenner nachrüstbar

Sollte ein Pelletsbetrieb erst in Zukunft geplant sein, ist der Holzvergaserkessel mit Pelletsflansch die optimale Lösung. Hier besteht die Möglichkeit, den Holzvergaserkessel nachträglich mit einem vollwertigen Pelletsbrenner nachzurüsten, wenn dies zwecks Komfortsteigerung zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht ist.

Die Anbringung des Pelletsbrenners ist serienmäßig auf der rechten oder auf der linken Seite möglich, wodurch besondere Flexibilität gegeben ist.

Die Erfolgskombination sorgt zudem mit nachgeschaltetem Partikelabscheider für Staubwerte < 2,5 mg. Der elektrostatische Partikelabscheider OekoTube-Inside wird im Kesselraum nach dem Kessel montiert und schaltet sich automatisch über einen Temperaturfühler ein bzw. aus.

Komfortables Heizen mit Pellets: Pelletstar T-Control

In Zeiten von raus aus fossilen Brennstoffen ist die Pelletsheizung eine der modernsten Arten, das eigene Haus mit umweltfreundlicher Wärme zu versrogen. Besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser ist eine Pelltsheizung eine günstige und nachhaltige Alternative zu Heizöl. Gerade im Bereich der Eigenheimsanierung ersetzt eine Pelletheizung oftmals einen alten Ölkessel. Der alte Ölbrenner wird gegen einen effizienten Pelletskessel ausgetauscht und der Öltank durch eine Pelletlager ersetzt.

Der HERZ pelletstar ist die ideale umweltfreundliche und vollautomatische Heizanlage und besticht vor allem durch seine kleinen Abmessungen und somit besonders geringen Platzbedarf, den sparsamen Betrieb und den hohen Wirkungsgrad aus. Die automatische Reinigung des Wärmetauschers und der Brennkammer sorgt für komfortables und bequemes Heizen. Das HERZ Stück des Kessels ist die bedienerfreundliche Touch-Regelung. Die moderne und einfache Regelung bietet die Möglichkeit der Fernsvisualisierung und Fernverstellung via Smartphone, Tablet oder PC. Somit können diverse Parameter jederzeit und ortsunabhängig abgelesen und verändert werden.

Lassen Sie sich von unseren Fachleuten über Neuheiten aus dem Hause HERZ beraten.

Wir freuen uns Sie von 26. bis 29. April 2022 in Halle 4A auf dem Stand 111 begrüßen zu dürfen.

Sie haben eine Frage zur Produktpalette?

Dann kontaktieren Sie uns einfach mittels nachfolgendem Button unter dem Betreff „HERZ Produktpalette“.