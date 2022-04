Pressemeldung

Die österreichische Herz-Gruppe mit deren Fokus auf Energieeffizienz und damit verbundenen Produktionen von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen und ist in dieser Form in Europa einzigartig strukturiert. Die Herz-Gruppe verfügt über 40 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern, ist weltweit aktiv und beschäftigt über 3.500 MitarbeiterInnen.

Innovative Technologien von HERZ!

Dieses Jahr ist die HERZ Energietechnik auch auf der FORST live in Offenburg wieder mit dabei und überzeugt mit umweltfreundlichen Heizsystemen und bietet im Bereich Biomasseanlagen innovative Heizlösungen an.

Bequemes und komfortables Heizen – HERZ firestar 18-40 kW

Nachhaltig und regional: Stückholz gilt als Klassiker unter den Brennstoffen. Aufgrund der vielen Vorteile und der immer effizienteren Holzvergasertechnologie ist das Heizen mit Stückholz weiterhin ein Trend.



Die HERZ Holzvergaserkessel firestar überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und innovativer Technik. Mit 4 Leistungsgrößen von 18 bis 40 kW und bewährter Regelung besticht die Anlage vor allem durch Komfort und kompakte Bauweise. Die einzigartige Doppelwirbelbrennkammer, der große Füllschacht sowie die eingebaute Lambdasonde ermöglichen eine energiesparende Verbrennung und eine lange Brenndauer. Die praktische Reinigung der Wärmetauscher sorgt für sparsamen Brennstoffverbrauch und einen konstant hohen Wirkungsgrad. Bei allen HERZ Holzvergaserkesseln gilt: Heizen mit Halbmeterscheitern!

Pelletskessel mit Brennwerttechnologie - pelletstar CONDENSATION 10 - 60 kW – bis 106% Wirkungsgrad

Der HERZ Pelletskessel mit Brennwerttechnik findet aufgrund seiner innovativen Technologie großen Absatz. Die Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau und die hochwertigen Anlagenkomponenten ergeben eine Effizienzsteigerung der Pelletanlagen sowie sehr niedrige Emissionswerte – ganz nach dem Motto „Wirkungsgrad steigern, Emissionen senken“. Der im Abgas enthaltene Wasserdampf wird hierbei soweit abgekühlt, dass flüssiges Kondensat entsteht. Bei dieser Abkühlung (Verflüssigung) wird Wärme frei und zu Heizzwecken genutzt, wodurch Wirkungsgrade bis 106% erreicht werden.

Die äußert kompakte Anlage ist sowohl für den Neubau als auch für eine Modernisierung die ideale Lösung. Die Wärmeverteilung kann über ein Niedertemperatursystem (Fußbodenheizung) oder ein Hochtemperatursystem (Heizkörper) erfolgen. Je nach Anforderung liefert der pelletstar CONDENSATION, auch ohne Pufferspeicher, die richtige Temperatur. Dank modularer Bauweise kann die Einbringung der Brennwertkessel nun noch einfacher eingebracht werden.

Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt die serienmäßig eingebaute Lambdasonde ebenso beim Brennwertkessel für perfekte Verbrennungswerte, auch bei unterschiedlichen Brennstoffqualitäten.

Ein unverwüstliches Herz aus Edelstahl: Der gesamte Kesselkörper sowie die Brennkammer und der Wärmetauscher sind aus Edelstahl gefertigt. Die Brennkammer sowie die Wärmetauscher werden automatisch gereinigt, wodurch kein händischer Arbeitsaufwand notwendig ist. Zusätzlich wird durch gereinigte Wärmetauscherflächen ein gleichbleibend hoher Wirkungsgrad erreicht.

Effizientes Heizen mit Hackgut-Brennwerttechnolgie – HERZ firematic CONDENSATION

Der HERZ Hackgutkessel mit Brennwerttechnologie findet aufgrund seiner innovativen Technologie großen Absatz. Die Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau und die hochwertigen Anlagenkomponenten ergeben eine Effizienzsteigerung der Hackgutanlagen sowie sehr niedrige Emissionswerte – ganz nach dem Motto „Wirkungsgrad steigern, Emissionen senken“.

Die “HERZ firematic CONDENSATION“ ist in 2 Leistungsgrößen (mit 30 & 40 kW Nennleistung) erhältlich. Die Einzigartigkeit des Kessels zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Kondensation direkt im Kesselwärmetauscher passiert und die Anlage nicht auf zusätzliche Bauteile angewiesen ist. Am Markt verfügbare Lösungen bieten nachgeschaltete (also externe) Lösungen zur Brennwertnutzung an. HERZ hat diese Technologie jedoch im Hackgutkessel erstmalig integriert. Mit dem innovativen Produkt konnte sich HERZ im Rahmen des Burgenländischen Innovationspreis 2017 eine Auszeichnung in der Kategorie Großunternehmen sichern.

Wirkungsgrade bis 106%

Der Hackgut-Brennwertkessel ist in der Lage zusätzlich die im Abgas enthaltene, sogenannte „latente“ Wärme, zu nutzen. Die Ausnutzung dieser Wärme erfolgt, indem das heiße Abgas so weit abgekühlt wird, dass der darin vorhandene Wasserdampf kondensiert und dabei die enthaltene Energie (die Kondensationswärme) freigesetzt wird. Diese zusätzliche Wärme wird dem Heizsystem wieder zugeführt. Dadurch können Wirkungsgrade bis 106% erreicht werden!

Effizienz steigern und Emissionen senken: Die Wärmetauscherflächen im Kessel werden mittels Spülmechanismus (Wasser) und den integrierten Turbulatoren automatisch gereinigt. Kunden profitieren durch signifikante Brennstoffeinsparung und emissionsarme Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau.

Bewährte Technik kombiniert – der HERZ pelletfire 20-40 kW

Das Multifunktionswunder pelletfire ist mit 3 Leistungsgrößen von 20 bis 40 kW eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Holzvergaserkessel und Pelletskessel. Durch die separaten Brennkammern kann flexibel, je nach Bedarf, zwischen Scheitholz- und Pelletsbetrieb umgeschaltet werden. Wird nach Abbrennen des Scheitholzes noch Wärme vom Pufferspeicher bzw. von den Heizkreisen benötigt, wird der Heizbetrieb automatisch mit Pellets fortgesetzt. Für noch mehr Komfort sorgt die Möglichkeit der automatischen Zündung, welche nicht nur Pellets, sondern auch Scheitholz je nach Erfordernis automatisch entzündet.

Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt die serienmäßig eingebaute Lambdasonde ebenso beim pelletfire für perfekte Verbrennungswerte. Die Wärmetauscherflächen werden automatisch durch die integrierten Turbulatoren (die sich heben und senken) auch während des Heizbetriebes gereinigt und sauber gehalten. Ein gleichbleibend hoher Wirkungsgrad durch gereinigte Wärmetauscherflächen sorgt somit für niedrigen Brennstoffverbrauch.

Pelletsbrenner nachrüstbar

Sollte ein Pelletsbetrieb erst in Zukunft geplant sein, ist der Holzvergaserkessel mit Pelletsflansch die optimale Lösung. Hier besteht die Möglichkeit, den Holzvergaserkessel nachträglich mit einem vollwertigen Pelletsbrenner nachzurüsten, wenn dies zwecks Komfortsteigerung zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht ist.

Die Anbringung des Pelletsbrenners ist serienmäßig auf der rechten oder auf der linken Seite möglich, wodurch besondere Flexibilität gegeben ist.

Lassen Sie sich von unseren Fachleuten über Neuheiten aus dem Hause HERZ beraten. Wir freuen uns Sie von 29. April bis 01. Mai 2022 in der Baden Arena auf Stand BA184 begrüßen zu dürfen.

