Pressemeldung

Schnell montiert, leistungsstark und langlebig – Professionisten haben höchste Ansprüche an Leitungsverbinder, denn: dauerhaft dichte Rohrverbindungen sind eine wesentliche Grundlage für die langfristige Funktionalität jeder Anlage. Die Lösung: HERZ Kunststoff-Fittinge, unverpresst undicht ausgeführt für Aluverbundrohre.

Multitalent PPSU

Hinter dem Polymer Polyphenylsulfon verbirgt sich ein Hochleistungskunststoff, der sich durch seine individuellen Eigenschaften besonders gut als Werkstoff für Fittinge eignet:

hohe Betriebstemperatur möglich

neutral bei der Trinkwasseranwendung

sehr hohe Schlagzähigkeit

hohe Dimensionsstabilität

In Kombination mit der fixierten Edelstahl-Presshülse am Anschlussstutzen entsteht so ein innovatives Produkt, das alle Anforderungen an Rohrverbinder erfüllt.

Die ÜA-zertifizierten HERZ Kunststoff-Fittinge aus PPSU sind in den Dimensionen 16/20/26 verfügbar.

Rundum genial

Pressverbindungen werden vor allem wegen der Zeitersparnis bei der Montage gerne eingesetzt:

Rohre mit einem geeigneten Werkzeug ablängen und mithilfe des Pressfittings verbinden – fertig. Durch die spezielle Konstruktion ist bei den PPSU-Verbindern keine Kalibrierung oder Entgratung nötig. Auch die Presskontrolle kann bereits unmittelbar nach der Montage erfolgen. Ein weiterer Vorteil für die Montagepraxis sind die Sichtfenster in der Presshülse, welche eine Kontrolle der Einstecktiefe des Rohres vor dem Pressen möglich macht. Der Pressbackenanschlag am Isolierring der Presshülse des Pressfittings gewährleistet den richtigen Sitz des Werkzeuges. Dies ist besonders bei schwer zugänglichen Stellen oder schlechten Lichtverhältnissen bei der Montage ein wichtiges Kriterium. Aber Pressfittinge bieten noch ein weiteres wesentliches Sicherheitsmerkmal: eine versehentlich unverpresste Verbindung bleibt undicht und kann bei der Druckprüfung problemlos lokalisiert und behoben werden.

