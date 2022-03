Pressemeldung

Heizen mit erneuerbaren Energien wird mit erheblichen Förderzuschüssen belohnt. 'Gerade in der heutigen Zeit, wo Öl und Gas nicht mehr zeitgemäß sind, lohnt es sich, über eine Biomasseheizung nachzudenken', erläutert Michael Lehner, Geschäftsführer der HERZ Armaturen in Backnang. Und ergänzt: 'Höchst interessant: Bis zu 55 Prozent der Investitionskosten übernimmt der Staat!'

Das Gebäudeenergiegesetz verpflichtet die Eigentümerinnen und Eigentümer neu errichteter Gebäude, einen Anteil des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. 'Eine Möglichkeit, den Anteil an erneuerbaren Energien zu decken, ist der Einsatz eines Pelletkessels,' erläutert das Umweltbundesamt (UBA) und erklärt weiter: 'Beim Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) werden im Rahmen der ‚Bundesförderung energieeffiziente Gebäude‘ (BEG) besonders emissionsarme Pelletkessel mit einem zusätzlichen Innovationsbonus gefördert.'



Dazu zählen neben den Kosten für den Pelletkessel auch die Installation und Inbetriebnahme sowie der Pufferspeicher und die Lager- und Transportsysteme. 'Aber auch die energetische Fachplanung und Baubegleitung sowie Ausgaben für notwendige Umbaumaßnahmen wie die Deinstallation und Entsorgung der Altanlagen, Optimierung des Heizverteilsystems durch den Einbau von Flächenheizkörpern oder auch die Verrohrung werden gefördert,' weiß Lehner.

Dabei spielen emissionsarme Biomasseanlagen eine wichtige Rolle. Seit dem 1.1.2020 regelt die Verordnung (EU) Nr. 2015/1189 die Energieeffizienz und Luftschadstoffemissionen neuer Heizkessel für Festbrennstoffe.



Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es dem österreichischen Hersteller gelungen, die Verbrennungstechnologie bei Pellets effizient, emissionsarm, sauber und zukunftssicher zu machen. Dadurch erfüllt HERZ als logische Konsequenz den Wunsch der Umweltorganisationen, Effizienz und Wirkungsgrad zu steigern und Emissionen und Staub zu senken.



Die Brennwerttechnologie ist eines der nachhaltigsten Systeme, um mit Pellets zu heizen. Durch diese innovative Verbrennungstechnologie wird latente (verborgene) Wärme aus dem Abgas zu Heizzwecken genutzt. Die Energie aus dem Wasserdampf kann beim Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand, der sogenannten Kondensation, wieder abgegeben und zu Heizzwecken genutzt werden. Somit können Wirkungsgrade bis zu 106 Prozent, bezogen auf den Heizwert, erreicht werden. Die HERZ-Brennwerttechnik ist nicht nur für den Neubau mit Flächenheizung, sondern auch für die Sanierung mit gut abgeglichenen Radiatoren sehr gut geeignet.

Natürlich setzt die Verbrennung von Holz Kohlendioxid frei. „Wenn im Sinne einer nachhaltigen Waldwirtschaft eine entsprechende Holz}menge zeitnah nachwächst, ist die Kohlenstoffbilanz im Wald ausgeglichen,“ erklärt das Umweltbundesamt. Die Schornsteinfeger*innen messen hierzu wiederkehrend alle zwei Jahre die CO- und Staubemissionen von Pelletkesseln. Des weiteren ist eine Inspektion des Brennstofflagers zweimal in sieben Jahren vorgeschrieben.



'Falls Holzpellets zur Raumwärme oder Warmwasserbereitstellung genutzt werden sollen, sind einige Punkte zu beachten,' zeigt das UBA auf. Neben der Leistung sollten Sie beim Erwerb einer neuen Heizung auf einen hohen Nutzungsgrad und geringe Emissionen achten. Eventuelle Mehrkosten können in der Regel durch einen geringeren Brennstoffbedarf wieder eingespart werden. Bei der Brennwerttechnik wird die Wärme im Abgas besser ausgenutzt. Voraussetzung dafür ist, dass der Heizkessel auch tatsächlich im Brennwertbetrieb arbeiten kann. Pelletbrennwertkessel erreichen die Effizienzklasse A++. Achten Sie hier auf einen möglichst hohen Energieeffizienz-Kennwert von etwa 120 Prozent. Noch umweltfreundlicher wird die Anlage, wenn Sie den Pelletkessel mit brennstofffreien erneuerbaren Energien kombinieren, zum Beispiel Sonnenkollektoren, weil das Emissionen und Ressourcen spart.

Noch ein wichtiger Hinweis: Alte Heizkessel sind oft größer als nötig. Bestehen Sie beim Austausch Ihres Heizkessels auf eine individuelle Dimensionierung: Eine kleinere Heizung ist günstiger und beheizt Ihr Haus effizienter. Ein gut gedämmtes Haus benötigt weniger Heizleistung als ein schlecht gedämmtes Haus. Deshalb sollte – nach Möglichkeit – bei einer Haussanierung zuerst gedämmt werden, bevor über die Auswahl der Heizung entschieden wird. Lassen Sie sich hierbei von Energieberater*innen unterstützen.